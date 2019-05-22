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Зеленский дал должность опальному министру 

Lenta.ru + ещё 36 54 минуты назад
Фото: РИА Новости
Президент Украины Владимир Зеленский назначил экс-министра финансов Александра Данилюка секретарем Совета национальной безопасности и обороны (СНБО). Об этом сообщает «Украинская правда».
«Этот вопрос уже решен. Указ уже подписан», — заявил замглавы Администрации президента Руслан Рябошапка.
Данилюк занимал пост министра финансов Украины в правительстве Владимира Гройсмана с 2016 по 2018 год. Он был уволен с этой должности после ссоры с Гройсманом по вопросу подбора сотрудников. Данилюк обвинил премьера и президента Петра Порошенко в попытке вмешательства в кадровую политику его министерства. В президентство Виктора Януковича Данилюк занимал пост внештатного советника главы государства.
Жена и дети Данилюка являются гражданами Великобритании. Ранее он также имел британский паспорт, однако в 2016 году отказался от него.
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Украина , В мире , Виктор Янукович , Александр Данилюк , Петр Порошенко , Владимир Зеленский , Владимир Гройсман , Администрация Президента РФ
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