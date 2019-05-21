Первые заявления нового президента Украины Владимира Зеленского развеяли оставшиеся иллюзии у тех, кто надеялся, что вектор украинской политики изменится. По крайней мере, в отношении России.
В незалежной случился новый президент, но не случилось новой повестки. Инаугурация, конечно, для многих в Киеве преподнесла неприятные сюрпризы. И прежде всего для депутатов Верховной рады и высокопоставленных чиновников.
Однако остальное убедило, что обещания господина Зеленского сделать украинцев счастливыми строятся на чужой, а не на его собственной платформе. Визуально все выглядело весьма актуально: бодрый проход избранного главы государства "через народ" по пути к месту принесения присяги и всякие молодежные "фишечки". Но по существу ничего не изменилось. Львиную долю времени 20 мая президент посвятил общению с иностранными представителями, де-факто подтверждая отсутствие политического суверенитета своей страны и ее тотальную зависимость от заграницы. А первые заявления развеяли оставшиеся иллюзии у тех, кто надеялся, что Зеленский — это действительно новая волна украинской политики, вектор которой теперь якобы уж точно изменится. По крайней мере, в отношении России. Президент говорил про возвращение Крыма и Донбасса под контроль Киева, которое невозможно без американской помощи, и про "агрессию Москвы". Короче говоря, усердно расшаркивался перед Вашингтоном. По его словам, США — мощный и очень серьезный партнер Украины, который помогает ей противостоять восточному соседу.
Вишенкой на торте стали высказанная Владимиром Зеленским благодарность Америке за лидерство в восстановлении суверенитета и территориальной целостности страны и призыв к Вашингтону ужесточить антироссийские санкции. Что называется, приехали. Не это ли самое мы слышали от Порошенко предыдущие пять лет? Ровно те же самые мантры, от которых устали даже на Западе. Так что никаких новых трендов, судя по всему, все останется по-прежнему. Понятно, что Зеленский — своего рода заложник у публики, которая не испытывает к России никаких теплых чувств. И местной, и иностранной. Будь то политики, бизнесмены или какие-нибудь люди с "активной гражданской позицией". Но это лишь подчеркивает несамостоятельность нового украинского президента, сколько бы он ни утверждал обратного и как бы демократично и по-современному себя ни вел. По сути, чем-то он напоминает Дональда Трампа, который очень во многом зависит от демократов. Вот только демократы — такие же американцы, как и сам президент. Да и масштабы у Зеленского и Трампа несоизмеримы. Во всех смыслах.