Все по новой: глава Украины попросил США сделать России больно

Первые заявления нового президента Украины Владимира Зеленского развеяли оставшиеся иллюзии у тех, кто надеялся, что вектор украинской политики изменится. По крайней мере, в отношении России

В незалежной случился новый президент, но не случилось новой повестки. Инаугурация, конечно, для многих в Киеве преподнесла неприятные сюрпризы. И прежде всего для депутатов Верховной рады и высокопоставленных чиновников.

Однако остальное убедило, что обещания господина Зеленского сделать украинцев счастливыми строятся на чужой, а не на его собственной платформе. Визуально все выглядело весьма актуально: бодрый проход избранного главы государства "через народ" по пути к месту принесения присяги и всякие молодежные "фишечки". Но по существу ничего не изменилось. Львиную долю времени 20 мая президент посвятил общению с иностранными представителями, де-факто подтверждая отсутствие политического суверенитета своей страны и ее тотальную зависимость от заграницы. А первые заявления развеяли оставшиеся иллюзии у тех, кто надеялся, что Зеленский — это действительно новая волна украинской политики, вектор которой теперь якобы уж точно изменится. По крайней мере, в отношении России. Президент говорил про возвращение Крыма и Донбасса под контроль Киева, которое невозможно без американской помощи, и про "агрессию Москвы". Короче говоря, усердно расшаркивался перед Вашингтоном. По его словам, США — мощный и очень серьезный партнер Украины, который помогает ей противостоять восточному соседу.