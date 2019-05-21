Русский язык, сын и пеший поход: какие жесты выдали Зеленского на инаугурации (Главред, Украина)

«Главред» (Украина) выяснил, зачем выяснил, зачем Владимир Зеленский во время инаугурации вспомнил в речи сына, что заставило нервничать первую леди и обрадовало уже ушедшего Петра Порошенко . Об этом изданию рассказал физиогномист Леонид Золин, объяснив, какие жесты выдали мысли украинской элиты и самого нового президента, который, кстати говоря, взял много от американцев.

Первое, на что обратил внимание физиогномист, это пеший поход нового президента в парламент.

«То, как Зеленский шел в Раду и приветствовал людей руками, взято от американцев. Это такая отсылка к Дональду Трампу. Он, как шоумен, постоянно так делает. Здесь у них много общего. При этом новый президент очень сильно накачивал свою матрицу. Ведь люди, большинство из которых его поддерживали, дают эмоции. И Владимиру нужно было набрать энергию, которой не было в зале парламента. Под куполом царили в основном сдержанно-недоброжелательные эмоции, потому что это его оппозиция», — заметил эксперт.

Упоминание о сыне, с которого новый глава государства начал свою первую президентскую речь. не случайна.

«В Раде речь началась с сына. А там, где дети, там — ничего не скажешь. Это профессиональный обезоруживающий ход, который часто используется на переговорах или мероприятиях, где могут быть жесткие вопросы. И здесь заход с позиции ребенка с одной стороны символизирует начало нового, подрастающего. Также, это будущее — дети, внуки будут жить после нас. И ребенок — это беспроигрышная тема, которую не оспорить. Это как говорить про мать, Родину и детей», — говорит Леонид Золин.

Также, отмечает эксперт, Владимир Зеленский пытается всех объединить.

«Он сделал присоединение — мы все президенты, в том числе 25% голосовавших за Петра Порошенко, и 73%, которые отдали свои голоса против ушедшего президента. Зеленский попытался всех объединить», — объяснил физиогномист.

А вот когда президент заговорил про Европу, которая у нас в головах, он показал пальцем правой руки на голову.

«Деятельной рукой он показал на ум. Ее же положил на Евангелие и Конституцию и растопырил как следует, что значило: «Я уверен, все возьму и всю полноту власти».

И следом он заговорил про заробитчан (трудовых мигрантов — прим. ред.) и их проблемы, говорит Золин.

«Стоит вспомнить, что он сам в разных странах снимал свои фильмы. Успешно реализовывал там свой продукт, что вполне нормально для бизнеса. И в этот момент он достаточно сильно поджал губы. То есть он был недоволен этой историей, и при этом не понимал, что с ней делать — люди за границей, и у них нет возможности участвовать в жизни страны», — добавил эксперт.

А вот депутаты поставили Владимира Зеленского в неловкое положение.

«Он привел цифру 65 миллионов украинцев в мире. После фразы: "мы все украинцы", он сделал драматургическую паузу и ждал аплодисментов. Потому что сказал это сильно, с подачей. Но аплодисментов не последовало. Тогда он ту же фразу сказал еще раз, сделал паузу. И тут уже люди за стенами Рады начали аплодировать, и только следом за ними депутаты стали аплодировать. То есть первую паузу народные избранники провалили и сделали Зеленскому очень неудобно», — заметил Леонид Золин.

Еще одна интересная деталь — когда Владимир говорил свою речь, он был перекошен в правую сторону, причем даже знак президента у него тоже съехал вправо.

«А левая сторона была опущена вниз. Правая сторона. Которая была у него очень высокой, это сторона деятельности, активности, движения — она связана с мужским, отцовским родом. То есть он показал, что готов действовать», — говорит физиогномист.

Русский язык, на который Зеленский перешел, когда говорил о Донбассе, мире, и возвращении пленных, был использован, чтобы все поняли и услышали, в том числе, и в других странах.

«В зале начали возмущаться, потом Олег Ляшко сказал про язык. Но это было некрасиво и неправильно, потому что нельзя перебивать речь президента — гаранта Конституции», — считает физиогномист.

А вот обращение писать заявления об увольнении, министрам очень не понравилось.

«Все остальное время они были в хорошем, спокойном, улыбчивом настроении. Лицо Петра Порошенко было все время недовольным, а стало довольным только один раз — он улыбался, когда Зеленский начал говорить о Верховной Раде. Речь идет о принятии законов и роспуске», — добавляет Золин.

«Когда первую леди неоднократно показывали, она была недовольна — брови поднимала, губу поджимала. Ей было неуютно в том окружении, в котором она находилась. Но это нормальная реакция», — объясняет собеседник.

Получив все атрибуты власти, президент обхватил булаву большим пальцем как человек, который крепко взял в руки предмет и никому не хочет его отдать.

«Петр Порошенко при инаугурации держал ее по-другому — большой палец прикасался к рукояти, а не обхватывал. Это говорит о том, что ушедший президент не хотел ее брать. На тот момент, в 2014-ом, это было компромиссное решение. И ему пришлось взять власть, к которой он не был готов»., — говорит Леонид Золин.

Интересно, что пиджак у Зеленского был с острыми лацканами кверху.