Уже обещали: Зеленского попытались «заткнуть»

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Кучма посоветовал Зеленскому меньше говорить 

Lenta.ru + ещё 7 50 минут назад
Бывший президент Украины Леонид Кучма дал несколько советов новому главе государства Владимиру Зеленскому. В частности, экс-лидер призвал Зеленского меньше говорить и больше делать, передает телеканал «112 Украина».
По мнению Кучмы, будет хорошо, если Зеленский не станет «мастером на все руки», в отличие от своего предшественника на президентском посту Петра Порошенко.
«Самое главное — чтобы они (команда Зеленского — прим. «Ленты.ру») видели и выполняли те вещи, которые обещали. Ведь пять лет назад нам тоже обещали — очень и очень много», — сказал он.
Кучма добавил, что все проблемы войны и мира сосредоточены в руках президента России Владимира Путина, поэтому никакие контрпредложения по улучшению отношений двух стран не помогут.
«Сегодня со стороны Российской Федерации пока один язык — ультиматум, другого, к сожалению, нет», — подчеркнул бывший лидер.
В феврале 2018 года Леонид Кучма назвал Украину неполноценным государством, а положение сограждан — ужасным. По его словам, к такому состоянию страну привели депутаты Верховной Рады и «политический бомонд».
Зеленский официально вступил в должность президента Украины 20 мая. На инаугурации он объявил о роспуске Верховной Рады, потребовал от депутатов отставки правительства, отмены депутатской неприкосновенности и принятия закона о незаконном обогащении. После церемонии, в ходе встречи с представителями Белого дома, Зеленский призвал США усилить давление на Москву.
Кучма был президентом Украины в течение двух сроков в 1994-2005 годах, до этого занимал пост премьер-министра страны. С июня 2014 года он является представителем Украины в контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе.
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Украина , Видео , В мире , Леонид Кучма , Петр Порошенко , Владимир Зеленский , Владимир Путин , Верховная Рада , Lenta.ru
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