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«Могут погибнуть»: Порошенко обвинили в госизмене из-за украинских моряков 

Рамблер 30 минут назад
Фото: Reuters
Бывший заместитель главы администрации экс-президента Украины Виктора Януковича Андрей Портнов обвинил Петра Порошенко в госизмене из-за его решения послать украинских моряков в Керченский пролив в ноябре 2018 года.
Об этом сообщает РИА «Новости».
«Президент Порошенко пытался ввести в стране военное положение. Для этого он пожертвовал гражданами, украинскими моряками. Он должен был осознавать и прогнозировать, что они как минимум попадут в плен, и как максимум — могут погибнуть… Это не только состав узурпации власти, здесь другой состав, государственная измена», — сказал Портнов в эфире телеканала Newsone.
По его словам, действия украинского президента нанесли ущерб обороноспособности страны и были совершены для подрыва нацбезопасности.
Портнов заявил о необходимости проработки юридической позиции для привлечения Порошенко к ответственности за госизмену.
В мае 2014 года на Андрея Портнова было заведено уголовное дело, из-за чего он несколько лет проживал за пределами Украины. Прокуратура утверждала, что в 2010 году он незаконно возглавил кафедру конституционного права Киевского национального университета имени Шевченко и завладел средствами университета.
В конце октября 2015 года Портнов в суде ЕС добился снятия с себя санкций и прекращения уголовного преследования.
В марте 2019 года Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило о прекращении уголовного дела в отношении Портнова, и он вернулся в Киев.
Комментарии12
Украина , В мире , Виктор Янукович , Андрей Портнов , Петр Порошенко , ЕС , Генпрокуратура РФ
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