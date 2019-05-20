«Могут погибнуть»: Порошенко обвинили в госизмене из-за украинских моряков

Об этом сообщает РИА «Новости».

«Президент Порошенко пытался ввести в стране военное положение. Для этого он пожертвовал гражданами, украинскими моряками. Он должен был осознавать и прогнозировать, что они как минимум попадут в плен, и как максимум — могут погибнуть… Это не только состав узурпации власти, здесь другой состав, государственная измена», — сказал Портнов в эфире телеканала Newsone.

По его словам, действия украинского президента нанесли ущерб обороноспособности страны и были совершены для подрыва нацбезопасности.

Портнов заявил о необходимости проработки юридической позиции для привлечения Порошенко к ответственности за госизмену.

В мае 2014 года на Андрея Портнова было заведено уголовное дело, из-за чего он несколько лет проживал за пределами Украины. Прокуратура утверждала, что в 2010 году он незаконно возглавил кафедру конституционного права Киевского национального университета имени Шевченко и завладел средствами университета.

В конце октября 2015 года Портнов в суде ЕС добился снятия с себя санкций и прекращения уголовного преследования.

В марте 2019 года Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило о прекращении уголовного дела в отношении Портнова, и он вернулся в Киев.