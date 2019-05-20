Министр обороны Украины Степан Полторак после объявления о своей отставке опубликовал в Facebook обращение к гражданам страны на фоне разрушенного Кремля.
Полторак разместил фотоколлаж, на котором он стоит на фоне разрушенных кремлевских стен.
В обращении министр поблагодарил украинцев за «поддержку и теплые слова».
«Мы подняли армию с колен. И теперь она на уровне ведущих армий мира», — добавил Полторак.
Он подчеркнул, что сейчас украинская «мощная армия патриотов» может дать отпор сильному агрессору.
Как отмечает «Лента.ру», фотоколлаж с разрушенным Кремлем был удален через час после публикации сообщения.
Ранее Степан Полторак опубликовал заявление, в котором он просит президента Владимира Зеленского освободить его от должности министра обороны.