«Мы подняли армию с колен»: Украинский министр сделал снимок на фоне «разрушенного» Кремля

Министр обороны Украины Степан Полторак после объявления о своей отставке опубликовал в Facebook обращение к гражданам страны на фоне разрушенного Кремля.

Полторак разместил фотоколлаж, на котором он стоит на фоне разрушенных кремлевских стен.

В обращении министр поблагодарил украинцев за «поддержку и теплые слова».

«Мы подняли армию с колен. И теперь она на уровне ведущих армий мира», — добавил Полторак.

Он подчеркнул, что сейчас украинская «мощная армия патриотов» может дать отпор сильному агрессору.

Как отмечает «Лента.ру», фотоколлаж с разрушенным Кремлем был удален через час после публикации сообщения.