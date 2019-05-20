Вслед за остальными: Гройсман покидает пост

Гройсман объявил об уходе с поста

Гройсман пообещал, что покинет пост премьер-министра в среду, 22 мая, после очередного заседания правительства.

Премьер-министр также заявил о намерении участвовать в досрочных выборах в парламент страны.

«Я глубоко уверен, что мы еще много сделаем в будущем, и в новом парламенте я совместно со своими единомышленниками сформируем профессиональную команду, которая будет способна служить государству и делать Украину успешной», — сказал он на брифинге.