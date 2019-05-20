Вслед за остальными: Гройсман покидает пост

Владимир Гройсман объявил об уходе с поста премьер-министра Украины, передает ПРАЙМ.
Гройсман пообещал, что покинет пост премьер-министра в среду, 22 мая, после очередного заседания правительства.
Премьер-министр также заявил о намерении участвовать в досрочных выборах в парламент страны.
«Я глубоко уверен, что мы еще много сделаем в будущем, и в новом парламенте я совместно со своими единомышленниками сформируем профессиональную команду, которая будет способна служить государству и делать Украину успешной», — сказал он на брифинге.
Владимир Гройсман занимает пост главы кабинета министров с 14 апреля 2016 года. С 27 ноября 2014 года до 14 апреля 2016 года Гройсман являлся председателем Верховной рады Украины.