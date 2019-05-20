«Нам нужна помощь»: Зеленский обратился к США

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Зеленский призвал США ужесточить санкции против России 

Rambler News Service + ещё 9 32 минуты назад
Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с представителями администрации и Конгресса США призвал Вашингтон помочь Киеву справиться с «российской агрессией» и ужесточить санкции против Москвы.
«США являются мощным и очень серьезным партнером для Украины, прежде всего, в преодолении агрессии России. Самостоятельно преодолеть российскую агрессию на Донбассе и в Крыму мы не сможем. Поэтому нам нужна ваша помощь. Хотел бы призвать вас, чтобы США продолжали ужесточение санкций против РФ», — заявил Зеленский.
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Украина , Видео , В мире , США , Владимир Зеленский , Конгресс США
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