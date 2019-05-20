Порошенко ушёл, но обещал вернуться. В 2024 году

В интервью немецкому изданию Die Welt политик рассказал о своих планах после завершения президентских полномочий.

«Я остаюсь в политике и буду рад помочь новому президенту советом, когда он ему понадобится. И да, я буду искать способ принять участие в следующих президентских выборах. Но не потому, что я у власти, а потому, что я хочу помочь предотвратить потерю того, чего мы достигли», — заявил бывший президент Украины Пётр Порошенко.

Впрочем шансы, что он изберётся на второй срок, крайне малы. Результат, который Порошенко показал по итогам второго тура — 24,45%, — стали самыми низкими за всю историю проведения президентских выборов в стране. Как объясняют эксперты, это было протестное голосование: украинцы были готовы доверить управление Украиной актёру Владимиру Зеленскому , не имеющему политического опыта, лишь бы Порошенко ушёл с Банковой.

Шестой президент пообещал, что не будет переизбираться на второй срок, то есть в 2024 году он освободит высший государственный пост.

«Я не считаю предыдущие выборы поражением. Вот чем я больше всего горжусь — установлением новой демократической традиции на Украине. Это были свободные и честные выборы, выигранные моим оппонентом, и я поздравил его с этим. Я могу с гордостью сказать, что я привёл свою страну в новую эру свободы и демократии в соответствии с европейскими стандартами», — сказал Порошенко.

На самом деле дело обстояло совсем иначе. Накануне первого тура появилась информация о подкупе электората со стороны БПП. Так, в одном из регионов администрация и поселковый совет собрали 1000 человек и поручили каждому обойти 14 домов с целью переписать паспортные данные и ИНН всех жильцов, при этом невзначай спросить, за кого они планируют голосовать, — и убедить поддержать Порошенко. Затем они должны выдать каждому ручку и агитационный материал, попросить расписаться в получении такого комплекта и согласиться голосовать за действующего президента. В качестве вознаграждения всем агитаторам полагается вознаграждение в размере 1000 гривен.

Кроме того, вечером 22 марта, то есть между двумя турами голосования, Порошенко написал в Twitter, что всем пенсионерам, получающим минимальный размер пенсии, выдадут доплату по 1205 гривен в марте и апреле, то есть перед первым и вторым турами выборов. Он также не исключил выплаты этой категории граждан ежегодной 13-й пенсии.