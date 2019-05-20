Язык довел Украину до Совета Безопасности ООН. За все ответит Зеленский

Россия обратилась в Совет безопасности ООН (членом которого является сама) с предложением срочного созыва СБ ООН для обсуждения вопроса о дискриминации в отношении русских, вызванной принятием на Украине закона о госязыке. Обращение в столь представительный орган показывает серьезную озабоченность РФ ситуацией.

Украинская сторона пытается представить происходящее с языком, как некую не важную для безопасности граждан проблему, не достойную рассмотрения на столь высоком уровне. Однако в России считают иначе, поскольку понимают, что речь идет не просто об укреплении государственного языка на Украине, а о целенаправленной дискриминации почти половина населения страны пор национальному признаку — русских, которым теперь фактически запрещается говорить на родном языке в стране, где они и их предки родились и выросли. И есть все основания полагать, что Россия сможет добиться в СБ ООН положительного решения по данному вопросу.

Напомним, что 25 апреля Верховная Рада приняла закон об украинском государственном языке, а 15 мая еще действующий президент страны Петр Порошенко его подписал, что означает, что с 16 июля этот закон вступит в силу.

Закон предусматривает создание Национальной комиссии по стандартам украинского языка и государственных уполномоченных по защите украинского языка.

Украинский на отлично должны знать чиновники все мастей, судьи и адвокаты, преподаватели и медработники. Госязык является обязателен в публичном пространстве, государственном и коммунальных секторах, в сфере обслуживания, в подписях и маркировке товаров и услуг. Компьютерное ПО должно иметь интерфейс на государственном языке и/или английском языке или языках Евросоюза . На ТВ, в Интернете и печатных СМИ, в театральных спектаклях и при дубляже кинофильмов — украинский. Онлайн-ресурсы на украинском нужно подготовить максимум к лету 2022 года, а увеличить квоту украинского языка на ТВ — к 2024 году.

Все это в первую очередь направлено против русскоязычного населения, то есть в первую очередь русских, которым фактически запрещается говорить на родном языке везде, кроме дома. А это почти половина населения страны.

Так же Закон вызывает неудовольствие и других национальных меньшинств Украины, например, венгров. При этом закон предусматривает довольно суровые санкциив отношении нарушителей языковых правил.

Один человек, два имени — проблема

Глава Института публичной политики и консалтинга «Инполит» Сергей Быков утверждает, что в первоначальной версии закона планировалось преподавание исключительно на украинском языке без возможности преподавания на языке нацменьшинств. Во второй редакции этой нормы нет, зато есть отдельный пункт, которым разрешается создавать отдельные классы нацменьшинств в средних школах

Статья 8 закона постановляет, что представители этнических групп (например, этнические венгры, поляки, русские, румыны, являющиеся гражданами Украины) могут требовать, чтобы их имя писали по правилам той народности, к которой они принадлежат.

Здесь есть опасность правовой коллизии. По его словам, одно и то же лицо в этой ситуации может иметь два разных имени. Так, украинки с именем Ирэна могут требовать писать в паспорте именно «Ірена» («Ирэна»), а не «Ірина» («Ирина»). Или имя «Игнат». По-украински оно звучит и пишется «Гнат». Но в гражданском паспорте можно писать «Ігнат» (Игнат)».

Таким образом, подметил он, возникает вопрос к пункту 2 этого закона. Ведь для выезда за рубеж в загранпаспорте может использоваться только транслитерация имени с украинского языка. То есть возникнет ситуация, когда во внутреннем паспорте имя будет указано, как «Ірена» («Ирэна»), а в заграничном — «Ірина» («Ирина»). При этом статья 40 указывает, что лицо имеет право на транскрипцию своего имени согласно своей национальной традиции.

Написать диктант конъюнктурщику

В то же время, эксперт организации «Слово и Дело» Валентин Гладких подчеркивает, что данный закон является компиляцией правил, которые существуют уже давным-давно. В том числе, давно работает часть конфликтных и привлекающих на данный момент наибольшее внимание норм закона.

«Не нужно создавать дополнительные органы. Все давно урегулировано — есть академия наук, которая разрабатывает стандарты украинского языка», — напоминает эксперт.

А Национальная комиссия по стандартам украинского языка, которая вводится законом, является по словам Гладких, «кормушкой, к которой хотят присоединиться».

«Я даже могу предположить, кого мы там увидим. Поверьте мне, это будут не лучшие знатоки украинского языка. Но они будут лучшими конъюнктурщиками и проходимцами», — предполагает эксперт.

Митинг языковой закон язык моваОн убежден, что в Нацкомиссии по украинскому языку будут авторы закона и его лоббисты или значительная их часть «после того, как они гарантированно потеряют места в Верховной Раде и в правительстве». Например, говорит Гладких, цензором вполне может оказаться первый замглавы парламентского комитета по вопросам культуры и духовности Ирина Подоляк. Она же и является одним из авторов законопроекта.

«Я так и не понял, кто будет определять мой уровень знания украинского. Я должен сдать экзамен г-же Подоляк? Меня просто возмущает, когда кто-то априори считает себя эталонным специалистом в области языковой политики или вещания», — сердится и недоумевает политолог.

Провокаторы потирают руки

По мнению Гладких, Национальная академия наук Украины (НАНУ) беспристрастно подходит к стандартизации украинского языка, но опасается, что комиссии по языку будут формировать с учетом политической обстановки и тогда они станут инструментом давления и манипуляции.

Эксперт напомнил, что в стране существуют структуры, заинтересованные в провокации конфликтных ситуаций в том числе и на языковой почве. А закон о функционировании украинского, как государственного языка обязательно придаст импульс этим конфликтам, которые могут появиться там, где их до этого не было.

Более того, скорее всего закон спровоцирует такие межнациональные конфликты, которые развяжут гражданскую войну между украинцами и прежде всего русскими, проживающими на Украине (многие потомственные жители этой страны).

Печать закроется

«Будут эти ура-патриоты, которые посносили все памятники Ленину в стране, цеплять какого-то депутата, мэра, руководителя любого нацагентства или предприятия, которые будут выявлять, не поносят ли они государственный язык сознательно или несознательно. А чем им еще заниматься?», — возмущается правозащитник Ростислав Кравец.

По его убеждению, налогоплательщики будут оплачивать ненужные Нацкомиссию по языку, уполномоченного по языку и сертификациты о знании государственного языка.

Митинг языковой закон язык моваКроме того, напомнил он, поскольку СМИ должны будут придерживаться квот, издатели испытают еще большую финансовую нагрузку из-за требований перевода печатной продукции на украинский язык. А правовое поле касательно Интернет-сайтов не урегулировано.

«Конечная цель этого закона какая? Популяризация украинского языка. Но для этого абсолютно ничего не делается. Это нужно исключительно для очередного сбора денег, которые можно было бы потратить на семинары и конференции по украинскому языку, фестивалей украинского языка, печать украиноязычных учебников. Но такая ситуация приведет лишь к закрытию изданий», — подытожил юрист.

Пат Зеленскому

Несмотря на многочисленные дискриминационные издержки закона о госудаорственном языке, политические эксперты сомневаются, что закон претерпит существенные изменения или будет отменен. Даже по инициативе Владимира Зеленского и тех сил, которые его поддержали на выборах. Ведь вновь избранный президент уже показал, что ориентируется на «национально сознательную» аудиторию. Так что ревизия «мовного» закона — дело для него токсичное и катастрофическое.

Разве что «Оппозиционная платформа — За Життя» и «Оппозиционный Блок» обещают обратиться в Конституционный суд касательно процедуры принятия закона и его содержания.

Но, утверждают аналитики, путь к отказу от закона будет долгим, если все это будет только внутренним делом Украины. И это не смотря на то, что «мовный закон» нарушает украинскую Конституцию, а так же взятые властями Украины на себя международные обязательства по соблюдению прав национальных меньшинств. Но вина за принятие и исполнение закона, входящего в противоречие с международной практикой, будет не на его инициаторе, Петре Порошенко, а на Зеленском, как президенте в каденцию которогго зак5онг начнет действовать.