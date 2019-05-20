Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Зеленского попросят запретить сайт «Миротворец» 

News.ru 24 минуты назад
Фото: РИА Новости
Сопредседатель Ялтинского международного экономического форума (ЯМЭФ) Андрей Назаров сообщил, что участников мероприятия внесли в онлайн-базу скандального украинского сайта «Миротворец».
Он подчеркнул, что в Ялте побывали более 4,5 тысячи человек из 89 стран мира, и практически все они внесены в так называемый «Чёрный список» Украины.
Среди персон нон грата оказались политик из Франции Марион Марешаль Ле Пен, председатель партии «Италия-мать» Ирене Пиветти, спецпредставитель президента Никарагуа по развитию отношений с РФ Лауреано Ортега, министр иностранных дел Конго Леонард Ше Окитунду.
Как отмечает газета «Известия», в связи со сложившейся ситуацией организаторы ялтинского форума приняли решение обратиться к избранному президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой запретить деятельность «Миротворца» в стране за противоречащее демократическим принципам нарушение прав человека.
Ранее News.ru писал о том, что по состоянию на 31 марта 2019 года на территории Республики Крым имеют вид на жительство (ВНЖ) 238 жителей стран — членов Европейского союза и 21 гражданин США. При этом среди представителей ЕС больше всего таких документов есть у граждан Литвы (67), Германии (48) и Латвии (32). Кроме того, на территории региона 136 иностранцев из Евросоюза и 11 американцев обладают разрешением на временное проживание.
News.ru: последние новости
Порошенко пожелал Зеленскому упехов Порошенко извинился перед украинцами за неоправданные надежды Зеленский пообещал обезопасить украинцев от политического насилия
Комментарии
Украина , В мире , Андрей Назаров , Владимир Зеленский , ЕС , газета "Известия" , Франция
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В жюри пояснили отказ аннулировать итоги Евровидения4
Вскрылась правда о баллах Лазареву на «Евровидении»20
Орлова сменила Кудрявцеву на НТВ
Лондон не смог связать отравления в Солсбери и Эймсбери2
«Ядерный гроб» США отравляет Тихий океан
Видео
Нарушил правило: Итоги «Евровидения» могут аннулировать
Шоу-бизнес
Наказывают не тех. В Австрии оценили санкции против РФ
В мире
«Теплый еще был»: как умирал Караченцов
Шоу-бизнес
«Социальное насилие»? Зеленскому дали один шанс
Украина В мире
Инаугурация Зеленского пройдет с «фишечками»
В мире Украина
«Это бред». Экс-премьер Крыма пожалел о невведенном АТО
В мире Украина
Кремль высказался о новой встрече Путина и Трампа
Политика
Назван первый возможный указ Зеленского
В мире Украина
Рудковская рассказала, чего не хватало Лазареву
Шоу-бизнес
На Газманова подают в суд
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение