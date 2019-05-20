Сопредседатель Ялтинского международного экономического форума (ЯМЭФ) Андрей Назаров сообщил, что участников мероприятия внесли в онлайн-базу скандального украинского сайта «Миротворец».
Он подчеркнул, что в Ялте побывали более 4,5 тысячи человек из 89 стран мира, и практически все они внесены в так называемый «Чёрный список» Украины.
Среди персон нон грата оказались политик из Франции Марион Марешаль Ле Пен, председатель партии «Италия-мать» Ирене Пиветти, спецпредставитель президента Никарагуа по развитию отношений с РФ Лауреано Ортега, министр иностранных дел Конго Леонард Ше Окитунду.
Как отмечает газета «Известия», в связи со сложившейся ситуацией организаторы ялтинского форума приняли решение обратиться к избранному президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой запретить деятельность «Миротворца» в стране за противоречащее демократическим принципам нарушение прав человека.
Ранее News.ru писал о том, что по состоянию на 31 марта 2019 года на территории Республики Крым имеют вид на жительство (ВНЖ) 238 жителей стран — членов Европейского союза и 21 гражданин США. При этом среди представителей ЕС больше всего таких документов есть у граждан Литвы (67), Германии (48) и Латвии (32). Кроме того, на территории региона 136 иностранцев из Евросоюза и 11 американцев обладают разрешением на временное проживание.