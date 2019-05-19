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Представитель Киева прекратил участие в переговорах по Донбассу в Минске 

Деловая газета «Взгляд» 16 минут назад
Украинский представитель в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе Евгений Марчук сообщил, что прекратил участие в Минских переговорах.
«Друзья, должен сообщить вам новость», — заявил он в Facebook.
Марчук сообщил, что «остановил свою четырехлетнюю волонтерскую деятельность в Минском процессе».
Соответствующее распоряжение президента Украины Петра Порошенко опубликовано на сайте главы украинского государства.
В ноябре Порошенко, который скоро покинет свой пост, назначил официальным представителем Киева в контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе Евгения Марчука, бывшего премьер-министра, руководителя службы безопасности и министра обороны страны.
Когда Киев на переговорах в Минске представлял бывший украинский президент Леонид Кучма, Марчук являлся представителем Украины в подгруппе по безопасности контактной группы.
Инаугурация новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского состоится в понедельник, 20 мая.
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Комментарии
Украина , В мире , Леонид Кучма , Петр Порошенко , Владимир Зеленский , Минск
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