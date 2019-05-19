Представитель Киева прекратил участие в переговорах по Донбассу в Минске

Украинский представитель в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе Евгений Марчук сообщил, что прекратил участие в Минских переговорах.

«Друзья, должен сообщить вам новость», — заявил он в Facebook.

Марчук сообщил, что «остановил свою четырехлетнюю волонтерскую деятельность в Минском процессе».

Соответствующее распоряжение президента Украины Петра Порошенко опубликовано на сайте главы украинского государства.

В ноябре Порошенко, который скоро покинет свой пост, назначил официальным представителем Киева в контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе Евгения Марчука, бывшего премьер-министра, руководителя службы безопасности и министра обороны страны.

Когда Киев на переговорах в Минске представлял бывший украинский президент Леонид Кучма , Марчук являлся представителем Украины в подгруппе по безопасности контактной группы.