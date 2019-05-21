Диалог с Россией: Зеленский проведет референдум

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«Чтобы народ принял решение»: Зеленский проведет референдум по переговорам с Россией 

Рамблер + ещё 13 1 час назад
Президент Украины Владимир Зеленский намерен вынести на референдум вопрос о формате переговоров с Россией.
Об этом в эфире телеканала 112 Украина заявил глава администрации президента Андрей Богдан.
«Вопрос о достижении мирных договоренностей с Россией: мы рассматриваем вынесение на народный референдум, чтобы не только депутаты проголосовали и не только президент, чтобы народ Украины принял это решение», — приводит слова Богдана ТАСС.
Ранее сообщалось, что 75% украинцев высказались за то, что президент Украины ради установления мира на Востоке страны должен пойти на прямой диалог с Россией. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного Центром «Социальный мониторинг», Украинским институтом социальных исследований им. Александра Яременко и Социологической группой «Рейтинг».
Украина , Видео , В мире , Выборы на Украине , Владимир Зеленский , Администрация Президента РФ , ИТАР-ТАСС
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