Диалог с Россией: Зеленский проведет референдум

«Чтобы народ принял решение»: Зеленский проведет референдум по переговорам с Россией

«Вопрос о достижении мирных договоренностей с Россией: мы рассматриваем вынесение на народный референдум, чтобы не только депутаты проголосовали и не только президент, чтобы народ Украины принял это решение», — приводит слова Богдана ТАСС.

Ранее сообщалось, что 75% украинцев высказались за то, что президент Украины ради установления мира на Востоке страны должен пойти на прямой диалог с Россией. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного Центром «Социальный мониторинг», Украинским институтом социальных исследований им. Александра Яременко и Социологической группой «Рейтинг».