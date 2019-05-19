Порошенко извинился перед теми, чьих надежд не оправдал

Покидающий свой пост президент Украины Пётр Порошенко извинился перед теми, чьих надежд он не оправдал.

«Попутно ещё раз извиняюсь у всех, чьих надежд не оправдал; для кого реформы оказались особенно болезненными; кто за эти годы, встретившись с ложью, не нашёл справедливости», — написал Порошенко в Twitter.

Глава государства добавил: «даже если и верить в то, что Президент может всё, он не может всё сразу».

Ранее Порошенко заявил, что в настоящее время сложно оценить тот путь, который страна прошла с 2014 года. По словам президента, «время всё расставит по своим местам».

Также Порошенко назвал самое обидное для себя за годы президентства.