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Порошенко извинился перед теми, чьих надежд не оправдал 

RT на русском + ещё 2 27 минут назад
Фото: Reuters
Покидающий свой пост президент Украины Пётр Порошенко извинился перед теми, чьих надежд он не оправдал.
«Попутно ещё раз извиняюсь у всех, чьих надежд не оправдал; для кого реформы оказались особенно болезненными; кто за эти годы, встретившись с ложью, не нашёл справедливости», — написал Порошенко в Twitter.
Глава государства добавил: «даже если и верить в то, что Президент может всё, он не может всё сразу».
Ранее Порошенко заявил, что в настоящее время сложно оценить тот путь, который страна прошла с 2014 года. По словам президента, «время всё расставит по своим местам».
Также Порошенко назвал самое обидное для себя за годы президентства.
RT на русском: последние новости
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