Ищенко объяснил, почему Зеленский не пойдет на переговоры с РФ

Даже если новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский вдруг решиться обмануть ставящий на него олигархат и договориться с людьми, которые выступают за улучшение отношений с Россией , ему придется участвовать в долгих и сложных переговорах с Москвой . Об этом рассказал политолог Ростислав Ищенко в интервью изданию Украина.ру

Эксперт отметил, что эти переговоры будут затрагивать вопросы, на которые в украинском обществе нет однозначного ответа, в частности признать Крым российским регионом, на что глава государства не имеет полномочий.

В соответствии с украинской конституцией, пояснил политолог, любые территориальные изменения должны осуществляться через референдум, который должен пройти во всех регионах страны, в том числе и самом Крыму. Это невозможно, и для этого необходимо менять конституцию.

Что касается переговоров с Донбассом, то, по его словам, и Зеленский, и Порошенко рассматривают их исключительно в свете того, на каких условиях республики капитулируют. Причем это позиция олигархата, который возглавляет страну.

«Да, народ хочет мира. Но народ хочет разного мира. Одни хотят мира любой ценой, мол, давайте забудем о Донбассе, пусть уходят куда хотят. А дальше возникает вопрос, в каких границах он уходит: по линии фронта, по линии референдума или по границам областей?», — подчеркнул Ищенко.

Еще одна проблема, добавил политолог, состоит в том, что Киев должен снять все свои претензии по газовому вопросу и заключить новый транзитный договор. Причем этот договор должен быть для Украины менее выгоден, чем предыдущий, из-за строительство газопровода «Севереный поток-2».

Это означает серьезные финансовые потери для «Нафтогаза» и для тех влиятельных людей, которые контролируют бюджетные средства. И для них потеря миллиарда долларов обернется потерей собственных денег, уточнил эксперт.

И если Зеленский, который уже стал президентом, и у которого уже есть определенная поддержка Запада, вдруг станет действовать совершенно иначе, то долго он на своем посту не проживет, заключил Ищенко.