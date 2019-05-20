Порошенко поведал о своей самой большой обиде

Покидающий пост президента Украины Петр Порошенко признался, что для него оказалось самым обидным в работе главой государства. Он корит себя за то, что не успел восстановить мир на территории вверенной ему страны.

«Самым обидным для меня является то, что не удалось установить мир и восстановить территориальную целостность Украины», — цитирует Порошенко его пресс-служба.

Порошенко признал, что на Украине с «с очень большим опозданием» приступили к восстановлению уровня жизни простых граждан после экономического кризида. При этом он подчеркнул, что кризис в стране был вызван «российской агрессией», пишет RT.

Как ранее писало «URA.RU», экс-глава президентского протокола Украины Юрий Ладный признался, что дипломатам было стыдно за мятые штаны и дырявые носки Порошенко. Ладный уточнил, что пятый по счету президент Украины не приемлет критику и замечания в свой адрес. На посту главы государства Петр Порошенко в воскресенье находился последний день.