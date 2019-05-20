Больше не тайна: стало известно о миллионах Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский заработал 9,7 млн гривен (около 24 млн рублей) в 2018 году, следует из декларации о доходах, опубликованной на сайте Национального агентства по противодействию коррупции.
Работа в студии «Квартал 95» принесла Зеленскому 4,2 млн гривен (около 10 млн рублей), еще 5,5 млн гривен (около 14 млн рублей) он получил из других источников дохода.
Дом в Киеве площадью 353 кв метров, принадлежащий новому президенту Украины, был куплен за 31 тысячу долларов (около 2 млн рублей), указано в декларации.
Квартира площадью 131 кв метров на момент приобретения стоила 28,5 тысячи долларов (около 1,8 млн рублей).
Также Зеленский задекларировал земельный участок площадью 1200 кв метров, два парковочных места.
В совместной с супругой собственности у Владимира Зеленского имеются несколько квартир в Киеве, дом в Италии, квартира в Великобритании и несколько гостиничных номеров в Грузии.