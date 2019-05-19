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Порошенко провозгласил День отца 

Вести.Ru + ещё 4 1 час назад
Фото: ТАСС
Действующий президент Украины Петр Порошенко подписал указ о праздновании в стране Дня отца. Он будет отмечаться в третье воскресенье июня. Соответствующий указ опубликован на официальном сайте главы государства.
В соответствии с этим документом, новый праздник решено ввести "с целью создания благоприятных условий для укрепления института семьи как основы общества", а также "признания на государственном уровне роли отца в воспитании детей".
Указ вступает в силу со дня его опубликования.
С 1999 года на Украине также празднуют День матери, который приходится на второе воскресенье мая.
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