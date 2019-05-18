Кличко рассказал о вкладе князя Ярослава Мудрого «в консолидацию стран Европы»

Мэр Киева Виталий Кличко рассказал о вкладе князя Ярослава Мудрого «в консолидацию стран Европы». Как сообщает пресс-служба Кличко, соответствующее заявление он сделал во время открытия Дня Европы на Украине , празднование которого происходит на Михайловской площади в Киеве.

«В этом году День Европы посвящён 1000-летию с начала правления великого киевского князя Ярослава Мудрого. Князя, который внёс большой вклад в консолидацию стран Европы. На самом деле, Украина всегда была европейской — географически, ментально», — сказал он.

По его словам, Киев всё больше утверждается как европейская столица, а у Украины нет другого пути, кроме пути в Европу.