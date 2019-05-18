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Кличко рассказал о вкладе князя Ярослава Мудрого «в консолидацию стран Европы» 

RT на русском + ещё 5 2 часа назад
Фото: kiev.klichko.org
Мэр Киева Виталий Кличко рассказал о вкладе князя Ярослава Мудрого «в консолидацию стран Европы». Как сообщает пресс-служба Кличко, соответствующее заявление он сделал во время открытия Дня Европы на Украине, празднование которого происходит на Михайловской площади в Киеве.
«В этом году День Европы посвящён 1000-летию с начала правления великого киевского князя Ярослава Мудрого. Князя, который внёс большой вклад в консолидацию стран Европы. На самом деле, Украина всегда была европейской — географически, ментально», — сказал он.
По его словам, Киев всё больше утверждается как европейская столица, а у Украины нет другого пути, кроме пути в Европу.
Ранее действующий президент Украины Пётр Порошенко наградил председателя Европейского совета Дональда Туска орденом Ярослава Мудрого за вклад в развитие сотрудничества с ЕС и отстаивание суверенитета страны.
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Украина , В мире , Виталий Кличко , Петр Порошенко , ЕС , Европейский совет
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