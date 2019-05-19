Кличко назвал Ярослава Мудрого создателем ЕС

Правитель Киевской Руси Ярослав Мудрый внёс существенный вклад «в консолидацию стран Европы». Такую версию выдвинул киевский мэр Виталий Кличко на церемонии празднования Дня Европы, которая проходила на Михайловской площади в Киеве.

Руководитель администрации столицы Украины уверен, что князь был не столько собирателем земель русских, сколько европейских.

В этом году День Европы посвящён 1000-летию с начала правления великого киевского князя Ярослава Мудрого. Князя, который сделал большой вклад в консолидацию стран Европы, — заявил он.

По мнению Кличко, на самом деле Украина всегда была европейской — и географически, и ментально, приводится на сайте мэра Киева.

У Украины нет другого пути, кроме как движение в Европу, — подчеркнул киевский мэр.