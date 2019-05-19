Правитель Киевской Руси Ярослав Мудрый внёс существенный вклад «в консолидацию стран Европы». Такую версию выдвинул киевский мэр Виталий Кличко на церемонии празднования Дня Европы, которая проходила на Михайловской площади в Киеве.
Руководитель администрации столицы Украины уверен, что князь был не столько собирателем земель русских, сколько европейских.
В этом году День Европы посвящён 1000-летию с начала правления великого киевского князя Ярослава Мудрого. Князя, который сделал большой вклад в консолидацию стран Европы, — заявил он.
По мнению Кличко, на самом деле Украина всегда была европейской — и географически, и ментально, приводится на сайте мэра Киева.
У Украины нет другого пути, кроме как движение в Европу, — подчеркнул киевский мэр.
Стоит отметить, что некоторым украинским политикам свойственно переписывать историю, выдумывая самые оригинальные её версии, особенно касательно князей Киевской Руси. Так, ранее глава комитета Верховной рады Украины по международным делам Анна Гопко заявила, что когда французы ещё не умели читать, Евангелие им привезла дочь Ярослава Мудрого, киевская княжна Анна Ярославна, писал News.ru.