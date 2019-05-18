В команде новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского предлагают внедрить на Украине систему народовластия по принципу «прямой демократии».
Мы изучали опыт стран Скандинавских стран, Швейцарии, Канады, США, и из каждого пытались взять те вещи, которые дадут возможность народу ощутить реальный контроль и власть в этом государстве, — сказал в эфире телеканала «112 Украина» идеолог команды Зеленского Руслан Стефанчук.
Стефанчук рассказал о том, что предлагаемая ими система включает в себя справедливые и качественные референдумы, обязательное реагирование на народные инициативы и «народное вето» на принимаемые органами власти решения.
Как отмечает «Интерфакс», Стефанчук в команде нового президента отвечает за вопросы реформирования государственных институтов и законопроектную работу.
Как ранее писал News.ru, советник Зеленского, экс-министр финансов Александр Данилюк заявил о том, что план действий новоизбранного главы Украины на первые сто дней на посту президента практически сформирован. По его словам, среди приоритетов — борьба с коррупцией, наведение порядка в судебной системе, реформа Службы безопасности Украины, преобразования в правоохранительных органах.