Команда Зеленского советует ввести на Украине «прямую демократию»

В команде новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского предлагают внедрить на Украине систему народовластия по принципу «прямой демократии».

Мы изучали опыт стран Скандинавских стран, Швейцарии, Канады, США, и из каждого пытались взять те вещи, которые дадут возможность народу ощутить реальный контроль и власть в этом государстве, — сказал в эфире телеканала «112 Украина» идеолог команды Зеленского Руслан Стефанчук.

Стефанчук рассказал о том, что предлагаемая ими система включает в себя справедливые и качественные референдумы, обязательное реагирование на народные инициативы и «народное вето» на принимаемые органами власти решения.

Как отмечает «Интерфакс», Стефанчук в команде нового президента отвечает за вопросы реформирования государственных институтов и законопроектную работу.