Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Команда Зеленского советует ввести на Украине «прямую демократию» 

News.ru + ещё 1 14 минут назад
Фото: globallookpress.com
В команде новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского предлагают внедрить на Украине систему народовластия по принципу «прямой демократии».
Мы изучали опыт стран Скандинавских стран, Швейцарии, Канады, США, и из каждого пытались взять те вещи, которые дадут возможность народу ощутить реальный контроль и власть в этом государстве, — сказал в эфире телеканала «112 Украина» идеолог команды Зеленского Руслан Стефанчук.
Стефанчук рассказал о том, что предлагаемая ими система включает в себя справедливые и качественные референдумы, обязательное реагирование на народные инициативы и «народное вето» на принимаемые органами власти решения.
Как отмечает «Интерфакс», Стефанчук в команде нового президента отвечает за вопросы реформирования государственных институтов и законопроектную работу.
Как ранее писал News.ru, советник Зеленского, экс-министр финансов Александр Данилюк заявил о том, что план действий новоизбранного главы Украины на первые сто дней на посту президента практически сформирован. По его словам, среди приоритетов — борьба с коррупцией, наведение порядка в судебной системе, реформа Службы безопасности Украины, преобразования в правоохранительных органах.
News.ru: последние новости
Украине предрекли исчезновение через пять лет Оппозиция в Раде зарегистрировала новый законопроект о языке На Украине распалась правящая коалиция
Комментарии
Украина , В мире , Александр Данилюк , Владимир Зеленский , СБУ , МВД , Интерфакс , Канада , США , Швейцария
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Порошенко массово уволил советников7
Поступило сообщение об угрозе взрыва у метро «Сокол»7
Неужели? Зеленский готов к диалогу с Россией235
Черные ящики из SSJ: авиакомитет сделал заявление38
Инсценировка: Скрипаль сделала громкое заявление1
Видео
Зеленскому заблокировали возможность роспуска Рады
В мире Украина
Схвачены причастные к убийству Захарченко
В мире
Смерч в Петербурге попал на видео
Происшествия Погода
«Это было сильно»: Лазарев прошёл в финал Евровидения
Шоу-бизнес
Задержана мать оставленной в поликлинике в Москве девочки
Происшествия
Конциционер спас жизнь выпавшей с 9-го этажа пенсионерке
Происшествия
«Забытого» в поликлинике ребенка узнала москвичка
Происшествия
Атаку на корабль показали с ракеты
Армия
На Евровидении побит «рекорд обнаженности»
Шоу-бизнес
«Волга», русские номера: в Белоруссии убили милиционера
Происшествия Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение