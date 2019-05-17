Хитрый план Парубия: Зеленский не сможет распустить парламент

Избранный президент Владимир Зеленский вступит в свои полномочия 20 мая. Несмотря на то что у него будет неделя для роспуска Верховной Рады , сделать он это не сможет. Тому причиной хитрость, задуманная одним из членов правящей коалиции — «Народным фронтом»

Пятница, 17 мая, рискует стать весьма горячей для украинской политики. Как сообщает издание Lb.ua со ссылкой на неназванный источник в партии «Народный фронт» — члена правящей коалиции — сегодня парламентарии преподнесут будущему президенту Владимиру Зеленскому неприятный сюрприз.

«Мы помним, как Окружной админсуд во главе с Павлом Вовком потребовал от Парубия предъявить доказательства существования коалиции. Предполагалось зафиксировать ее отсутствие еще с 2017 года, а значит, возможность для Зеленского разогнать Раду. Учитывая, что инаугурация назначена на 20-е, а суды к нему вполне лояльны, Владимир Александрович вполне может попробовать провернуть такой трюк. Если же завтра мы выступим с заявлением, 30-дневный срок истечет к 16 июня, когда роспуск будет уже невозможен — ни на практике, ни в теории. Итоговое заседание фракции — в пятницу утром, надеюсь, наши не передумают», — пояснил источник в «Народном фронте» нехитрую тактику партии.

Таким образом, словно в сказке о Золушке, карета обратилась в тыкву, инаугурация Зеленского до 27 мая станет фактически бесполезной. Новый президент не сможет распустить парламент, а значит, еще полгода Украину ждет двоевластие.

При этом у «Народного фронта» есть все основания для того, чтобы не хотеть досрочных выборов.

Ниже жирности обезжиренного кефира

Вечером 16 мая советник избранного президента Дмитрий Разумков заявил: Зеленский будет распускать Раду.

«Да, он будет инициировать роспуск», — подтвердил он намерение будущего президента.

По его словам, Зеленский хочет помочь старому составу выполнить «хотя бы часть тех обещаний, которые они давали раньше», подразумевая принятие законов о снятии депутатской, судейской и президентской неприкосновенности. Тем более сами депутаты, идя на выборы в 2014 году, обещали принять такие нормативно-правовые акты.

Теперь же намерение Зеленского будет сильно осложнено из-за «Народного фронта». У этого участника правящей коалиции есть свой резон подольше остаться в парламенте.

В далеком 2014 году эта политсила была на волне популярности. В нее входили знаменитый майдановский вожак, а позже — секретарь Совета национальной безопасности и обороны Андрей Парубий , бывший в 2014 году и.о. президента «кровавый пастор» Александр Турчинов , молодой реформатор Арсений Яценюк и министр внутренних дел Арсен Аваков . Это была одна из самых «ястребиных», но в то же время респектабельных политсил, что не замедлило сказаться на результате выборов. За «Народный фронт» отдали свои голоса 22,14%. В процентном соотношении это была самая популярная партия на Украине. «Блок Петра Порошенко» завел больше своих депутатов в Раду лишь благодаря одномандатным округам.

Спустя пять лет, после политики правительства Яценюка, последствием которой было стремительное обеднение украинцев, дела у «Народного фронта» обстоят не так уж радужно.

Согласно обнародованным 16 мая данным опроса украинской социологической группы «Рейтинг», за эту политсилу практически не готов голосовать никто. Ее даже нет в рейтинге. Что примечательно, низшую позицию в списке занимает партия певца Святослава Вакарчука с результатом 0,7% (или 0,9% из тех, кто определился и точно будет голосовать на выборах), о создании которой певец объявил 16 мая. То есть опрос проводился с упоминанием еще не созданной партии!

В начале мая другая компания, занимающаяся социсследованиями, — Belgium-Ukraine Research Institute (BURI) — опубликовала данные опроса, проведенного в период между 23 и 30 апреля текущего года. Согласно им за «Народный фронт» готовы были бы проголосовать 0,7% украинцев.

В общем, в Раде следующего созыва «Народного фронта» не будет. Преодолеть 5%-ный барьер эта политсила сможет лишь чудом. Например, если физически исчезнут другие партии.

Но может ли информация от «Народного фронта» быть блефом или попыткой поторговаться с новым президентом?

Геволт на шаббат

Не только члены «Народного фронта» говорят о «хитром плане» этой партии, исполнение которого назначено на пятницу.

Так, внефракционный депутат Борислав Береза уверяет — такой план у правящей коалиции есть.

«Может так случиться, что одна из фракций выйдет из коалиции. Они еще решают. В коалиции у нас только две фракции — БПП и «Народный фронт». Одна из них выходит, потом спикер огласит, что нет коалиции. Позор, ужас для Украины, коалиция исчезла в пятницу, в преддверии шабата, это очень плохой знак. После этого он скажет, что за 30 дней должна появиться новая коалиция. Но появится она или нет, это не важно, потому что уже все», — сказал Береза в комментарии каналу ATR.

По его словам, скорее всего именно «Народный фронт» выйдет из коалиции.

«Скорее всего это «НФ». После этого невозможно будет распустить парламент вообще. Последняя дата, до которой это можно сделать, — 16 июня», — рассказал Береза.

Что характерно, о роспуске коалиции говорит и депутат Алексей Мушак. Он — член фракции БПП, которая входит в коалицию.

«C огромной вероятностью сегодня действующая коалиция прекратит свое существование. «Народный фронт» заявит о выходе из коалиции. Зачем это надо? В первую очередь это иммунитет от роспуска Верховной Рады. В подтверждение этого добавлю два факта. Факт 1: о создании коалиции объявляет глава парламента. Факт 2: о прекращении коалиции также объявляет глава парламента. А далее есть тридцатидневный срок для создания новой парламентской коалиции. И только после этого ее можно распустить. То есть ключи от перевыборов лежат во рту у Андрея Парубия, ведь именно он должен объявить о прекращении существования парламентского большинства», — написал Мушак у себя в Facebook.

Сам же Парубий, которого Зеленский уже назвал лжецом, вряд ли испытывает теплые чувства к новому президенту. И хотя сейчас Парубий официально не является членом ни одной из фракций, в Раду он проходил как член «Народного фронта».

В общем, последние дни перед инаугурацией Зеленского вряд ли будут спокойными.