Гройсман призвал Верховную раду отменить депутатскую неприкосновенность

"Неприкосновенность депутатов парламента и других чиновников разъедает изнутри, разрешает расширять рамки и нарушать закон, за это все равно надо будет отвечать. Давайте сейчас примем решение и снимем неприкосновенность", — сказал премьер, добавив, что это, по его убеждению, "правильно, честно и достойно".

По словам Гройсмана, вопрос депутатской неприкосновенности в числе тех, при решении которого можно "вернуть доверие людей".