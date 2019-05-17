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Гройсман призвал Верховную раду отменить депутатскую неприкосновенность 

ТАСС + ещё 3 42 минуты назад
Фото: Reuters
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман призвал Верховную раду отменить депутатскую неприкосновенность. Об этом он заявил в пятницу на пленарном заседании парламента.
"Неприкосновенность депутатов парламента и других чиновников разъедает изнутри, разрешает расширять рамки и нарушать закон, за это все равно надо будет отвечать. Давайте сейчас примем решение и снимем неприкосновенность", — сказал премьер, добавив, что это, по его убеждению, "правильно, честно и достойно".
По словам Гройсмана, вопрос депутатской неприкосновенности в числе тех, при решении которого можно "вернуть доверие людей".
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Украина , В мире , Владимир Гройсман , Верховная Рада
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