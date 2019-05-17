«Бардак везде одинаковый»: Сердючка об организации «Евровидения»

В Тель-Авиве Андрей Данилко , приглашённый в качестве гостя на «Евровидение-2019» в образе Верки Сердючки, раскритиковал администраторов песенного конкурса за низкий уровень организации мероприятия, сообщает «Комсомольская правда в Украине ». Кроме того, артиста «достали» слишком навязчивые поклонники.

По словам Данилко, он пытается не раздражаться, поскольку «бардак везде одинаковый, просто в данном случае — на иврите». Однако, некоторые ситуации выводят артиста из себя. Например, когда организаторов постоянно приходится просить, чтобы гостей отвезли на мероприятие и обеспечили их безопасность.

«Вчера нас на мероприятии чуть не раздавили — все стояли с раскрытыми ртами. Они на нас смотрели как зрители, а не как организаторы!» — негодует певец.

Также артист не доволен слишком навязчивыми поклонниками, которые просят «поносить звезду Верки Сердючки». Настойчивым фанатам Данилко вынужден объяснять, почему это невозможно.

«Я им говорю: "Понимаете, звезда у Сердючки на голове — это ее голова. Это не шапка". Это то же самое, что я попрошу у вас вашу голову поносить на выходные. Что за глупость!» — срывается юморист.

Впрочем, больше всего Данилко раздражают люди, которые «не понимают, что Сердючку играет живой человек» и думают, что артист находится в образе 24 часа в сутки.