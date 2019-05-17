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«Бардак везде одинаковый»: Сердючка об организации «Евровидения» 

Рамблер + ещё 4 6 часов назад
Фото: РИА Новости
В Тель-Авиве Андрей Данилко, приглашённый в качестве гостя на «Евровидение-2019» в образе Верки Сердючки, раскритиковал администраторов песенного конкурса за низкий уровень организации мероприятия, сообщает «Комсомольская правда в Украине». Кроме того, артиста «достали» слишком навязчивые поклонники.
По словам Данилко, он пытается не раздражаться, поскольку «бардак везде одинаковый, просто в данном случае — на иврите». Однако, некоторые ситуации выводят артиста из себя. Например, когда организаторов постоянно приходится просить, чтобы гостей отвезли на мероприятие и обеспечили их безопасность.
«Вчера нас на мероприятии чуть не раздавили — все стояли с раскрытыми ртами. Они на нас смотрели как зрители, а не как организаторы!» — негодует певец.
Также артист не доволен слишком навязчивыми поклонниками, которые просят «поносить звезду Верки Сердючки». Настойчивым фанатам Данилко вынужден объяснять, почему это невозможно.
«Я им говорю: "Понимаете, звезда у Сердючки на голове — это ее голова. Это не шапка". Это то же самое, что я попрошу у вас вашу голову поносить на выходные. Что за глупость!» — срывается юморист.
Впрочем, больше всего Данилко раздражают люди, которые «не понимают, что Сердючку играет живой человек» и думают, что артист находится в образе 24 часа в сутки.
«Им кажется, звезда на голове — это легко», — отметил певец, подчеркнув, что носить костюм с накладным животом и грудью очень тяжело, особенно в Израиле, где постоянно стоит жара.
Комментарии
Украина , Армия , В мире , Наука и техника , Новости Москвы , Общество , Политика , Происшествия , Шоу-бизнес , Евровидение , Андрей Данилко , Комсомольская правда
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