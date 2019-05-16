Послы G7 поставили Порошенко «удовлетворительно» и попросили на выход

Уходящий президент Порошенко встретился с послами стран "Большой семерки". Как сообщает Twitter-аккаунт "Послы G7 за реформы в Украине" (есть, оказывается, и такой), они встретились, чтобы "обсудить прогресс, осуществленный в сфере реформ за время президентства Порошенко". Послы "достижения Порошенко приветствовали и обменялись мнениями относительно прогресса, который необходимо обеспечить в дальнейшем".

Заметьте, что достижения президента и прогресс стоят как бы порознь. Это неудивительно, ведь мало какому президенту удавалось разбогатеть в 95 раз всего за год. Очевидно, что прогресс на Украине гораздо медленнее обогащения Порошенко.

В целом, дипломаты выразили удовлетворенность деятельностью президента Украины. Еще бы! Человек пять лет удовлетворял членов "Большой семерки" и членов Евросоюза от маленьких прибалтийских до больших "локомотивов ЕС". Казалось, что президент Порошенко сумел удовлетворить всех, кроме собственного народа (смотри результаты выборов). Но выходит, что нет. Европейские дипломаты намекнули Петру Алексеевичу, что пора бы и честь знать. На дипломатическом языке это звучало как "послы G7 призвали к плавной передаче власти". Предлагаю подробно рассмотреть эту обтекаемую формулировку и перевести ее на человеческий язык.

"Послы G7" означает представителей стран, главы которых не захотели лично говорить с Порошенко. Действительно, зачем? Ведь они понимают, что будущее бывшего президента сейчас под вопросом. Решать его будут те, кому обязан избранный президент своей победой.

"Призвали к плавной передачи власти". Слово "плавно" обращает на себя особое внимание. Это, как мы понимаем, обозначает: без резких движений. Так что в переводе фраза может звучать примерно так: "европейские лидеры с тобой говорить не хотят, а нам велели сказать, чтобы ты не дергался, и побыстрее передавал полномочия Зеленскому, а то знаем мы тебя".

После заявления дипломатов Верховная рада оперативно утвердила дату инаугурации президента Зеленского. Уж что-что, а читать между строк украинские депутаты умеют. И слушаться тоже умеют.