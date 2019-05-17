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Бывший спикер Рады предсказал исчезновение Украины через пять лет 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 2 34 минуты назад
Бывший спикер Верховной рады Украины Владимир Литвин заявил, что через пять лет Украина может завершить свое существование как государство, если не будет разрешен конфликт в Донбассе.
«Если он не завершится за пять лет полномочий президента (Владимира Зеленского — прим. ВЗГЛЯД), то, я думаю, можно сказать, что Украины не будет», — заявил Литвин в эфире канала NewsOne.
Он добавил, что это «жесткие реалии», которых нельзя не замечать, и эту проблему нужно решать как можно быстрее.
«Для этого нужно говорить со всеми теми, от кого зависит решение этой проблемы. А демонстрировать то, что я тут говорить буду, а тут не буду, это значит пролонгировать конфликт», — указал политик.
Он подчеркнул, что на Украине недостаточно ресурсов для продолжения войны. «Люди хотят жизни, они не желают, чтобы гибли их дети», — заключил Литвин.
В команде Зеленского заявляли, что не собираются менять «курс касательно отношения к войне с Российской Федерацией». Также было озвучено отношение к возможности отказа Украины от Минских соглашений.
Ранее соцопрос показал, что три четверти украинцев желают, чтобы Зеленский провел переговоры с Россией по Донбассу.
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Комментарии18
Украина , В мире , Владимир Литвин , Владимир Зеленский , Верховная Рада
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