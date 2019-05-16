Климкин устроил демарш из-за решения Совета Европы по России

По словам украинского дипломата, если российская делегация в ПАСЕ будет восстановлена в правах, Украина может пересмотреть принципы сотрудничества» с СЕ из-за того, что организация «утратила доверие к себе». Отказ Климкина участвовать во встрече — лишь первый из ответных шагов украинской дипломатии, говорит Кулеба.

Руководитель украинской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев отметил, что депутаты рассматривают возможность прекращения работы делегации.

«Лично я не вижу смысла оставаться в ПАСЕ, если Совет Европы разрушит принципы, на которых он был основан», — говорит он.

Ранее в мае Климкин поставил европейским странам ультиматум: в случае, если представители Германии, Франции и других стран в Совете Европы добьются снятия санкций с России, Киев откажется от выполнения Минских соглашений. Франция в ответ заявила, что выполнение Минских соглашений не должно связываться с ситуацией в Совете Европы.

Комитет министров Совета Европы принял решение, открывающее возможность для возвращения российской делегации в ПАСЕ во время заседания в Страсбурге 14 мая. Ожидается, что на заседании в Хельсинки решение будет принято окончательно.

В апреле 2014 года Россия была лишена основных полномочий в ПАСЕ. Причиной послужили события на востоке Украины и в Крыму. В 2015 году ассамблея дважды рассматривала вопрос о снятии санкций, но ограничения продолжают действовать: российская делегация лишена права голоса, а также участия в работе руководящих органов ассамблеи и ее мониторинговых миссиях. В июне 2017 года Россия заморозила уплату членского взноса до восстановления полномочий своей делегации.