Возвращение блудного олигарха. Чем грозит окружению Порошенко прилет на Украину Коломойского

Сразу несколько источников сообщили о возвращении в ночь на 16 мая на Украину олигарха Игоря Коломойского. Он не был в стране с июня 2017 года. И вот он вернулся

В ночь на 16 мая журналист программы «Схемы» Михаил Ткач в своем Telegram-канале сообщил сенсационное известие: олигарх Игорь Коломойский вернулся на Украину.

«В 2.30 из Тель-Авива в аэропорт Днепра прилетел самолет группы «Приват» с бортовым номером UR-PRT, — написал Ткач, а спустя некоторое время добавил, — По информации источников, этим самолетом прилетел олигарх Игорь Коломойский».

Слова Ткача можно было бы счесть слухами, если бы сам Коломойский в комментарии своему изданию theБабель не подтвердил свое пребывание в Днепре.

«На уточняющий вопрос, чем займется в первую очередь, бизнесмен ответил, что не знает», — сообщило издание о дальнейших планах олигарха.

Коломойский не был на Украине с 2017 года и его возвращение не сулит действующему президенту Петру Порошенко и его окружению ничего хорошего.

Прощупывая почву

«Сегодня в 18.00 чартерным рейсом Тель-Авив — Днепр в Украину прибыл Геннадий Боголюбов — партнер Игоря Коломойского. Никаких претензий у правоохранителей к нему нет, так что оформился без проблем. Коломойский, видимо, собирается возвращаться после инаугурации президента», — сообщил Бутусов.

Как добавил журналист Ткач 13 мая, появилась информация, что на этой неделе в страну должен прилететь Коломойский.

При этом ранее олигарх не спешил на Украину. В обнародованном в начале мая интервью проекту BIHUS Info Коломойский говорил: возвращаться на Украину при президенте Порошенко не намерен.

«Жду официального объявления. Символа жду, а то скажут потом, что ты вернулся при президентстве Порошенко, а не при Зеленском. Не хочу Порошенко статистику улучшать», — говорил Коломойский.

До этого он пояснил, почему c 2017 года не приезжал на Украину, хотя ранее жил на два дома и, проводя несколько недель в Женеве, приезжал на родину по делам.

«Я долго не появляюсь на Украине, такого раньше не было. Можно приехать, а потом — не уехать. Нацбанк подаст на тебя в суд и закроет тебе выезд», — пояснил Коломойский.

По его словам, у него много хозяйственных судов на Украине, а возвращаться в тех условиях, когда чиновники из Администрации президента в ручную управляют судами, он не считает разумным. Другое дело, когда сменится власть.

«Если они подадут на запрет мне выезда, я пойду в суд и буду отстаивать свои права и никто там, Филатов не будет звонить от Порошенко и говорить: «Надо его не выпускать». Я надеюсь, что при президенте Зеленском какой-нибудь чиновник из Администрации президента типа Филатова не будет звонить в суды и говорить им, выпускать Коломойского из страны или не выпускать», — отмечал Коломойский.

Упомянутый им чиновник — замглавы Администрации президента Алексей Филатов был уволен 11 мая. В АП он возглавлял Совет по судебной реформе, который занимался подготовкой законопроектов для реформы в сфере правосудия. По сути же, по данным украинских СМИ, Филатов курировал судебную власть в стране.

Уже на следующий день после его отставки в страну и прилетел партнер Коломойского Боголюбов, а через четыре дня — и сам Коломойский, очевидно, убедившийся, что теперь угроза его невыезда из страны отпала. Тем более, Боголюбова никто не задерживал и никаких проблем ему не создавал.

Что будет дальше

У Коломойского к Порошенко ряд претензий. Кроме него объектом «пылкой любви» олигарха является и экс-глава Нацбанка Валерия Гонтарева . Причина таких чувств — дело «ПриватБанка», который Коломойского вынудили продать государству. Однако в своем последнем интервью Коломойский уверял — мстить им он не будет.

«Да я не собираюсь вообще ни Порошенко, ни Гонтаревой мстить. Я лично никому не собираюсь мстить», — говорил он журналистам BIHUS Info.

Тем не менее, ранее в другом интервью — Соне Кошкиной — он утверждал, что прощать той же Гонтаревой ничего не намерен.

«Гонтарева, говорят, прописалась в Лондоне вместе с Пасенюком (Макар Пасенюк — советник президента Украины, бизнес-партнер Гонтаревой. — Ред.). Это очень хорошо — английская юрисдикция есть. У меня есть большой круг персоналий, к которым у меня есть претензии за «ПриватБанк» на большую сумму. Так что пусть накапливают средства», — отмечал он в ноябре 2018 года в интервью Ксении Василенко, известной как Соня Кошкина.

Да и в интервью BIHUS Info в мае 2019 года он подчеркнул: ему нужно возвращение отобранного государством.

«Да не надо нам $2 млрд, верните нам то, что забрали и заберите, что внесли Мы хотим сделать это точечно и хирургически — скальпелем, а не топором. Мы хотим, чтобы был вердикт справедливый, чтобы были наказаны виновные. А лишнего, того, чего мы не давали, нам не надо. Отдайте нам нашу потрепанную собственность, банк, которые уже ничего не стоит после трех лет «мудрого управления великим менеджментом», и заберите все, что внесли», — пояснял Коломойский суть своих претензий к государству.

В общем, иррациональной мести не будет. Вместо нее — рациональное, выверенное взыскание ущерба. Отсутствие мести не означает прощение.

«То, что Гонтарева не прилетает (на Украину — Ред.) — ничего страшного, мы ее привезем, если нужно будет. Частным порядком», — пообещал Коломойский.

Однако не одни лишь Порошенко и Гонтарева серьезно испортили отношения с Коломойским. Его бывший соратник — мэр Днепра Борис Филатов, который на выборах 2019 года поддерживал Порошенко, тоже может иметь проблемы с олигархом. Тем более, Днепр считался вотчиной Коломойского.

«С Филатовым я не общаюсь, потому что он хам. Я всегда это понимал, но думал, что если он попадет на должность мэра, то, может, исправится. Но, видимо, это неисправимо», — говорил Коломойский в интервью Кошкиной в 2018 году.

А в феврале 2019 года уже сам мэр Днепра подтверждал — с олигархом они прекратили общение.

«Мы с Игорем Валерьевичем умерли друг для друга. Я очень надеюсь на это. Два года не общаемся», — отмечал он в интервью Liga.net.

Теперь же обычно активный в соцсетях Филатов молчит. По состоянию на 9.25 16 февраля он никак не отреагировал на визит бывшего старшего партнера в свой город.

Впрочем, вряд ли Коломойский будет размениваться на Филатова. Перед ним лежит вся Украина, на которой он не был два года. И как поведет себя олигарх — вопрос сложный. В любом случае, конец весны и лето на Украине будут очень жаркими. И это не в смысле погоды.