Покинуть пост: Страны G7 обратились к Порошенко

«Плавная передача власти»: страны G7 призвали Порошенко покинуть президентский пост

Сообщается также, что послы поблагодарили Порошенко за прогресс, достигнутый в сфере реформ на Украине во время его президентского срока, и обменялись мнениями относительно дальнейших реформ.

«Послы G7 призвали к плавной передачи власти, чтобы Украина смогла продолжить двигаться в выбранном ею направлении», — говорится в сообщении «семерки».