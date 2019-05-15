Покинуть пост: Страны G7 обратились к Порошенко

Послы стран «большой семерки» на Украине встретились с президентом страны Петром Порошенко и призвали его плавно передать власть избранному президенту Владимиру Зеленскому. Об этом говорится в заявлении послов G7 в твиттере.
Сообщается также, что послы поблагодарили Порошенко за прогресс, достигнутый в сфере реформ на Украине во время его президентского срока, и обменялись мнениями относительно дальнейших реформ.
«Послы G7 призвали к плавной передачи власти, чтобы Украина смогла продолжить двигаться в выбранном ею направлении», — говорится в сообщении «семерки».
Напомним, что дата инаугурации Владимира Зеленского до сих пор не назначена. В среду профильный комитет Верховной рады одобрил все семь предложенных дат церемонии и отправил их на рассмотрение парламента.