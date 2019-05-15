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Когда Зеленский станет президентом? 

BFM.RU + ещё 26 19 часов назад
Дата инаугурации нового главы Украины пока не определена. Вопрос должна решить Верховная рада, и он увязывается с возможным роспуском парламента
Делайте выводы: Зеленский «нахамил» депутатам
Неопределенность с датой инаугурации нового украинского президента идет на рекорд. Спикер Рады Андрей Парубий дал понять, что парламент определится в четверг. Но пока что вопрос каждый день откладывался.
Это уже не смешно: эпопея с инаугурацией Владимира Зеленского тянется несколько недель, и пока финала не видно. Формально Зеленский получил право стать президентом после того, как ЦИК объявил официальные результаты. Но есть нюанс — необходимо постановление о дате инаугурации, а этот документ должна принять Верховная рада.
Зеленский настаивает на 19 мая, в воскресенье. Помимо доводов о том, что это позволит избежать автомобильных пробок и не мешать жителям, главное, что инаугурация 19 мая позволит ему распустить Раду: по закону это можно сделать только до 27 мая, за полгода до новых выборов. Роспуску парламента будут рады не все депутаты, говорит руководитель днепровского центра «Третий сектор» Андрей Золотарев.
Андрей Золотарев, руководитель днепровского центра «Третий сектор»
«Шутят, что инаугурация пройдет 32 мая. Люди во всем этом видят категорическое нежелание уходящего президента Порошенко расставаться с полномочиями. Его народ в шутках уподобляет шкодливому коту, которого гонят из дома, но он метит территорию напоследок».
Отсрочка с датой инаугурации Зеленского идет на рекорд. Пока что самый долгий промежуток между победой и вступлением в должность был у Виктора Ющенко: 28 дней. Виктор Янукович в 2010 году дошел от победы до инаугурации за 17 дней. У Петра Порошенко этот путь занял 13 дней.
Хотя многие сейчас высказываются в духе, что старый президент не хочет уходить, в «Блоке Порошенко», как ни странно, заняли довольно нейтральную позицию относительно инаугурации нового президента. Наиболее жестко выступил «Народный фронт». Ситуацию комментирует глава киевского Центра политического и экономического анализа Александр Кава.
Александр Кава, глава киевского Центра политического и экономического анализа
«Народный фронт» в первую очередь не хочет получить досрочные парламентские выборы и прилагает усилия, чтобы максимально долго удержаться у власти, поскольку у «Народного фронта» нет шансов переизбраться. Все ждут уже, когда это произойдет, и хотят увидеть нового президента».
Пока же Зеленский шутит, что аббревиатура слов «Верховная рада Украины» — это ВРУ, депутаты в ответ призывают будущего президента к «взаимному уважению». Но время идет, и, похоже, 19 мая инаугурацию провести вряд ли успеют. Вероятнее всего, Зеленский займет пост после 27 мая. Впрочем, по мнению ряда украинских юристов, и такой вариант не помешает ему распустить Раду, поскольку, согласно закону о выборах, президент будет иметь такое право до 14 июня.
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Украина , Видео , В мире , Конфликты , Политика , Виктор Ющенко , Виктор Янукович , Петр Порошенко , Владимир Зеленский , Андрей Парубий , Андрей Золотарев , Центризбирком России , Верховная Рада
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