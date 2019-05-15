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«Перед смертью не надышишься». Политолог о новых санкциях Киева 

РИА Новости 23 часа назад
Фото: © РИА Новости / Михаил Мокрушин
Украина ввела новые экономические санкции против РФ, предусматривающие запрет поставок определенных групп товаров и введение специальных пошлин. Политолог Владимир Жарихин в эфире радио Sputnik назвал причину такого шага уходящих украинских властей.
Украина ввела новые экономические санкции против России, предусматривающие запрет ряда товаров и введение специальных пошлин. Об этом заявил на заседании кабмина премьер-министр Владимир Гройсман.
"Сегодня мы примем решение о том, что мы введем зеркальные санкции по отношению к России. Мы введем эмбарго на те товары, которые мы сегодня или полностью производим на Украине или можем заменить", — сказал он.
На этот раз под запрет попали удобрения, сельхозпродукция, транспорт, цемент и фанера.
Кроме того, украинское правительство на заседании в среду ввело специальные пошлины на продукцию из России. Вице-премьер Степан Кубив заявил, что пошлины начнут действовать с 1 августа. Как уточнили в Минэкономики Украины, мера коснется всех групп товаров из РФ, за исключением "чувствительного импорта" — угля, кокса, бензина, сжиженного газа и фармацевтики.
Заместитель руководителя Института стран СНГ Владимир Жарихин в эфире радио Sputnik прокомментировал ситуацию.
"Я бы так сказал: Порошенко действует по принципу "перед смертью не надышишься" — особенно перед политической смертью. То есть он хочет сделать все, чтобы усложнить первые шаги (избранного президента Владимира) Зеленского, в том числе и в отношениях с Россией. Поэтому еще какие-то экономические санкции ввел", — сказал Владимир Жарихин.
В январе 2015 года Верховная рада признала Россию "страной-агрессором", а в декабре кабмин Украины принял постановление "О запрете ввоза на таможенную территорию Украины товаров, происходящих из Российской Федерации". Тогда Киев утвердил список из 43 товаров, а затем расширил его еще примерно на 70 позиций.
Десятого апреля 2019 года было принято постановление "О внесении изменений в перечень товаров, запрещенных к ввозу на таможенную территорию Украины, происходящих из Российской Федерации". Список существенно пополнился.
Россия принимает ответные меры, запрещая импорт отдельных видов украинских товаров. Последний раз перечень расширялся 18 апреля.
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Украина , Политика , Статьи , cанкции , Владимир Жарихин , Владимир Гройсман , Правительство Украины , Минэкономразвития , Институт стран СНГ , Верховная Рада , ИА Sputnik
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