«Перед смертью не надышишься». Политолог о новых санкциях Киева

Украина ввела новые экономические санкции против РФ , предусматривающие запрет поставок определенных групп товаров и введение специальных пошлин. Политолог Владимир Жарихин в эфире радио Sputnik назвал причину такого шага уходящих украинских властей.

Украина ввела новые экономические санкции против России, предусматривающие запрет ряда товаров и введение специальных пошлин. Об этом заявил на заседании кабмина премьер-министр Владимир Гройсман

"Сегодня мы примем решение о том, что мы введем зеркальные санкции по отношению к России. Мы введем эмбарго на те товары, которые мы сегодня или полностью производим на Украине или можем заменить", — сказал он.

На этот раз под запрет попали удобрения, сельхозпродукция, транспорт, цемент и фанера.

Кроме того, украинское правительство на заседании в среду ввело специальные пошлины на продукцию из России. Вице-премьер Степан Кубив заявил, что пошлины начнут действовать с 1 августа. Как уточнили в Минэкономики Украины, мера коснется всех групп товаров из РФ, за исключением "чувствительного импорта" — угля, кокса, бензина, сжиженного газа и фармацевтики.

Заместитель руководителя Института стран СНГ Владимир Жарихин в эфире радио Sputnik прокомментировал ситуацию.

"Я бы так сказал: Порошенко действует по принципу "перед смертью не надышишься" — особенно перед политической смертью. То есть он хочет сделать все, чтобы усложнить первые шаги (избранного президента Владимира) Зеленского, в том числе и в отношениях с Россией. Поэтому еще какие-то экономические санкции ввел", — сказал Владимир Жарихин.

В январе 2015 года Верховная рада признала Россию "страной-агрессором", а в декабре кабмин Украины принял постановление "О запрете ввоза на таможенную территорию Украины товаров, происходящих из Российской Федерации". Тогда Киев утвердил список из 43 товаров, а затем расширил его еще примерно на 70 позиций.

Десятого апреля 2019 года было принято постановление "О внесении изменений в перечень товаров, запрещенных к ввозу на таможенную территорию Украины, происходящих из Российской Федерации". Список существенно пополнился.

Россия принимает ответные меры, запрещая импорт отдельных видов украинских товаров. Последний раз перечень расширялся 18 апреля.