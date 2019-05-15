Президент Украины Петр Порошенко в прямом эфире подписал закон об исключительном использовании украинского языка во всех сферах жизни.
Ранее документ в зале парламента подписал спикер Верховной рады Андрей Парубий.
Украинский парламент одобрил закон о госязыке 24 апреля.
Депутаты от оппозиции внесли в Раду постановление об отмене закона, так как, по их мнению, была нарушена процедура его принятия, а сам он не отвечает конституции. Таким образом, спикер не мог подписать документ и передать его президенту, пока парламент не рассмотрит это постановление.
Однако Рада отказалась отменять закон — это решение поддержали лишь 34 парламентария при необходимом минимуме в 226 голосов.
Закон о государственном языке предусматривает употребление исключительно украинского языка практически во всех сферах жизни: в органах государственной власти, школах, вузах и больницах, в магазинах и кафе, в судах, армии, полиции, во время предвыборной кампании и референдумов.
При этом в законе делается исключение для английского и других языков стран ЕС. По словам главы российского МИД Сергея Лаврова, это означает, что единственный объект атаки — русский язык, на котором говорит подавляющее большинство граждан Украины.