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Над пропастью во лжи: Медведчук раскритиковал Порошенко за слова об экономике Украины 

Украина.ру + ещё 2 15 мая 2019
Фото: Reuters
Глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что Петр Порошенко на конференции, приуроченной к 10-летию «Восточного партнерства» намеренно солгал о состоянии экономики Украины. Об этом 15 мая сообщило агентство РИА Новости.
В своей речи Порошенко утверждал, что когда стал президентом Украины, страна была на грани банкротства, но прошло пять лет, и наступили «большие изменения».
«Президент солгал. Приведенные им цифры не имеют ни малейшего отношения к реальности, что, впрочем, стало традицией в последние годы его правления. Действительно, 25 мая (2014 года — ред.), на момент избрания Порошенко президентом, экономика Украины уже стремительно падала в результате прихода к власти еврореформаторов. Тем не менее, в мае 2014 года ситуация была не столь критической, как это видится президенту», — приводит слова Медведчука агентство.
Политик указал, что по официальным данным Госстата, по итогам первого квартала 2014 года ВВП Украины сократился на 1%, а не на 14%, как сказал Порошенко. Зато в результате проведенных «реформ» под руководством Порошенко по итогам 2014 года уровень инфляции возрос до 24,9%, в 2015-м — до 43,3%.
Кроме того оппозиционер подчеркнул, что за пять лет ускоренной евроинтеграции Украина под руководством действующего главы государства превратилась в самую бедную и коррумпированную страну в Европе и источник дешевой рабочей силы.
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Комментарии4
Украина , В мире , Виктор Медведчук , Петр Порошенко
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