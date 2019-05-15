Над пропастью во лжи: Медведчук раскритиковал Порошенко за слова об экономике Украины

В своей речи Порошенко утверждал, что когда стал президентом Украины, страна была на грани банкротства, но прошло пять лет, и наступили «большие изменения».

«Президент солгал. Приведенные им цифры не имеют ни малейшего отношения к реальности, что, впрочем, стало традицией в последние годы его правления. Действительно, 25 мая (2014 года — ред.), на момент избрания Порошенко президентом, экономика Украины уже стремительно падала в результате прихода к власти еврореформаторов. Тем не менее, в мае 2014 года ситуация была не столь критической, как это видится президенту», — приводит слова Медведчука агентство.

Политик указал, что по официальным данным Госстата, по итогам первого квартала 2014 года ВВП Украины сократился на 1%, а не на 14%, как сказал Порошенко. Зато в результате проведенных «реформ» под руководством Порошенко по итогам 2014 года уровень инфляции возрос до 24,9%, в 2015-м — до 43,3%.

Кроме того оппозиционер подчеркнул, что за пять лет ускоренной евроинтеграции Украина под руководством действующего главы государства превратилась в самую бедную и коррумпированную страну в Европе и источник дешевой рабочей силы.