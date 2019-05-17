«Народный фронт» нашел способ предотвратить роспуск Рады

Фракция "Народный фронт" Верховной рады Украины в пятницу, 17 мая, намерена заявить о выходе из правящей коалиции "Европейская Украина", что приведет к невозможности распустить украинский парламент. Об этом сообщает LB.ua со ссылкой на источники во фракции.

На портале пояснили, что если Рада окажется без правящий коалиции, то спикер парламента Андрей Парубий сможет начать отсчет 30 дней, за которые должна быть сформирована новая коалиция. Если этого не случится, то Раду сможет распустить президент страны, однако при этом до плановых выборов должно оставаться не менее полугода.

"Если же завтра мы выступим с заявлением, 30-дневный срок истечет к 16-му июня, когда роспуск будет уже невозможен — ни на практике, ни в теории", — сказал источник.

Он также выразил надежду, что его коалиция не изменит своего решения.