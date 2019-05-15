Блицкриг по-украински. Как встретит Донбасс солдат ВСУ

Стремительный рывок до российской границы, карательные операции в непризнанных республиках и скорое возвращение всего Донбасса — украинские военачальники продолжают фантазировать о коренном переломе ситуации в зоне боевых действий на юго-востоке страны. На днях бывший командующий Операцией объединенных сил Украины Сергей Наев в очередной раз попытался смоделировать силовой захват неподконтрольного Киеву региона. О том, с чем украинской армии пришлось бы столкнуться при наступлении на Донецк Луганск , — в материале РИА Новости.

Без шансов

На возвращение неподконтрольных территорий в Донбассе военным понадобится несколько часов, заявил Наев в эфире украинского телеканала "1+1".

"Непосредственно на военное действие уйдет очень мало времени — меньше суток, — сказал он. — Главное в таком случае — очень быстрое действие, чтобы дойти до украинской границы и там закрепиться. А на освобожденной территории сразу же должны начать специальные мероприятия Национальная гвардия, Национальная полиция, другие силовые структуры".

При этом он сразу оговорился, что перед украинскими военными сейчас не стоит задача силовым путем захватить весь Донбасс, потому что "государство определило, что основной путь получения нашей победы — политико-дипломатический".

По словам начальника пресс-службы управления народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики Даниила Безсонова, Наев делает такие заявления, чтобы оправдать неудачи на фронте.

"Он хочет создать видимость, что на Украине реально крутая, победоносная армия. Что, конечно, далеко от действительности, — заявил Безсонов в беседе с РИА Новости. — Об этом говорят провалы ВСУ, например, в диверсионных вылазках. Недавно такую попытку выйти на наши позиции предприняла группа 79-й десантно-штурмовой бригады — в итоге подразделение было обнаружено и ликвидировано. Один военнослужащий погиб на месте, тело его недавно передали украинской стороне. Еще были двое раненых, один из которых скончался уже на их территории".

Начальник пресс-службы отметил, что военнослужащие ДНР ежедневно ведут боевую подготовку — и в летний, и в зимний период. При этом они чувствуют моральное превосходство над противником.

"На украинской стороне личного состава и военной техники хоть и больше, моральное состояние бойцов крайне низкое, — сказал Безсонов. — Главный стимул для них — зарплата. Но это не стимул лезть на амбразуры, под пулеметы и погибать".

Даниил убежден, что при масштабном наступлении в Донбассе у украинской армии просто нет шансов на успех.

"Во-первых, мы обороняемся, а обороняться всегда легче, — пояснил он. — Но даже если они попытаются наступать, их ждут городские бои. А в городских боях преимущество в личном составе и технике особой роли не играет. В городских боях побеждает тот, у кого выше морально-психологический уровень, тот, кто будет стоять насмерть. Это кто угодно, только не украинские военные. И я очень сомневаюсь, что дойдет до городских боев, потому что практика показывает: как только украинская армия начинает нести потери, сразу же отступает".

Наполеоновские планы

Похожей точки зрения придерживается директор Центра евразийской интеграции Константин Долгов

"Заявление Наева сугубо пропагандистское, призванное поднять боевой дух украинской армии и так называемых украинских патриотов, — сказал Долгов РИА Новости. — Ничего общего с реальностью эти наполеоновские планы не имеют. В случае наступления украинской армии на Донецк и Луганск киевскую сторону ожидает сокрушительное поражение и котел, перед масштабами которого померкнут Иловайск, Изварино и Дебальцево вместе взятые".

По словам политолога, любой мало-мальски смыслящий в военном искусстве человек понимает, что за сутки взять такой город-миллионник, как Донецк, невозможно.

"Ни одна армия в мире этого не сделает, — считает Долгов. — От Донецка до границы с Россией больше ста километров. Преодолеть их одним броском нереально — ни технически, ни физически, ни психологически. Все эти заявления — понты для приезжих. А приезжие известно кто — "вашингтонский десант", который наблюдает за транзитом ярлыка на княжение из одних рук в другие, курирует эти процессы. Наев, желающий сохранить свое место, вынужден симулировать некую активность, которая импонирует старшим товарищам из-за океана. Но американцы тоже не дураки — они понимают, что шанса на успех в случае такого наступления нет".

Константин Долгов не верит, что украинские власти вообще когда-либо решатся на штурм Донбасса.

"Ни американцам, ни Киеву наступление не нужно, — убежден эксперт. — Вся Украина, за исключением ЛНР и ДНР, полностью контролируется американцами. Зачем им рисковать этим огромным куском территории ради того, чтобы насильно вернуть ЛНР и ДНР. Кроме того, надо будет вкладывать средства в восстановление региона, который они же и обстреливали пять лет. И самое опасное — это вероятность гигантского котла, в котором падет вся украинская армия".

Внутреннее разложение

По разным оценкам, в зоне вооруженного конфликта на юго-востоке Украины сегодня сосредоточено от 35 до 60 тысяч военнослужащих ВСУ. Численность армий ДНР и ЛНР несколько скромнее — всего около 20 тысяч военных. Однако техническое состояние украинской военной техники оставляет желать лучшего. Кроме того, в подчиняющихся Киеву подразделениях нередки случаи дезертирства, массового неповиновения, процветают пьянство и мародерство, что также негативно отражается на общей дисциплине в войсках.

Например, в январе 2018-го Грузинский национальный легион в полном составе покинул Вооруженные силы Украины после трех лет участия в боевых действиях, обвинив командиров в некомпетентности и шантаже. Через несколько недель Донбасс оставила 128-я горно-пехотная бригада ВСУ так называемого Закарпатского легиона. Командование соединения приняло решение вернуться в пункт постоянной дислокации на западе Украины самостоятельно, без согласования с вышестоящими инстанциями.

Взбунтовался и третий батальон 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады в апреле текущего года: 259 военнослужащих убыли в пункт постоянной дислокации и подали рапорты на увольнение из-за неудовлетворительных условий службы, недостатка продуктов, низкого уровня денежного довольствия, а также бесперспективности войны в Донбассе.

Командование ВСУ отчаянно пытается бороться с пьянством в армии. Так, в июне 2015-го автомобиль с бойцами батальона "Азов" попал в ДТП в Мариуполе. По словам очевидцев, солдаты находились в состоянии алкогольного опьянения. В середине марта того же года военнослужащий одной из частей ВСУ не справился с управлением бронемашиной и совершил наезд на пешеходов в Константиновке, подконтрольной украинским силовикам. В результате происшествия погибла девочка 2008 года рождения, пострадала женщина.

В условиях, когда командиры ВСУ порой сами вынуждены отстреливаться от своих подвыпивших подчиненных, рассуждения украинского генералитета о стремительном прорыве фронта и силовом захвате Донбасса выглядят, мягко говоря, немного странно.