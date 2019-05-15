Филарет резко высказался против названия Православная церковь Украины

Бывший глава раскольнического Киевского патриархата Филарет (Денисенко), который после создания так называемой Православной церкви Украины (ПЦУ) получил в ней титул почетного патриарха, выступил с резкой критикой названия этой религиозной организации. При этом он считает, что созданная в конце прошлого года под эгидой Константинопольского патриархата структура должна называться также как и уже существующая каноническая церковь — Украинская православная церковь.

"Почему мы не соглашаемся на название ПЦУ? Это означает, что православные украинцы за пределами Украины не относятся к Украинской православной церкви (Киевскому патриархату — прим. ТАСС). И об этом сказано в томосе. Православные украинцы за пределами возмутились этому, они хотят принадлежать к своей родной церкви", — написал он на странице в Facebook.

При этом Филарет поблагодарил Константинопольского патриарха за предоставленный томос и согласился иметь статус метрополии для "внешнего" пользования, но настаивает, чтобы "внутри Украины" оставаться патриархатом.

Коснувшись конфликта с главой ПЦУ Епифанием (Думенко), Филарет обвинил его в игнорировании якобы существовавших договоренностей и отказе от совместных служб.

"Митрополит Епифаний не только не сотрудничает с патриархом Филаретом, как обещал, а даже и не встречается, и не звонит, исключая несколько раз. На словах перед духовенством и перед журналистами говорит о единстве и сотрудничестве, а делает все противоположное. Пугает отзывом томоса, а на деле делает все, чтобы это произошло", — сообщил Филарет.

Ранее так называемый почетный патриарх раскольников обратился к Епифанию с требованием "ничего не делать внутри церкви" без его согласия. По его словам, сложилось "разделение, двоевластие, которое может привести к печальным последствиям".