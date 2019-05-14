Зачем ЕС «плюёт в лицо» Владимиру Зеленскому?

Мероприятия 13-14 мая в Брюсселе по случаю 10-й годовщины основания внешнеполитической инициативы Евросоюза «Восточное партнерство» (развитие интеграционных связей ЕС с шестью странами бывшего СССР, а именно Азербайджаном, Арменией, Белоруссией, Грузией, Молдавией и Украиной) стали скандальными задолго до своего начала. 15 апреля появилась информация, что президент Европейского Совета Дональд Туск пригласил на праздничный обед 13 мая в том числе президента Белоруссии Александра Лукашенко, что вызвало традиционное недовольство в Великобритании, Польше и странах Прибалтики. Правда, Лукашенко приглашение проигнорировал, как и в предыдущий раз, когда его приглашали на саммит «Восточного партнёрства» в ноябре 2017-го. Нынешнее отсутствие белорусского лидера вряд ли повлияет на диалог между Минском и Брюсселем.

А вот неприглашение на юбилейные мероприятия избранного президента Украины Владимира Зеленского, хотя и стало менее резонансным, явно будет иметь далеко идущие последствия в отношениях между Брюсселем и Киевом. И никакие оправдания типа «Украину представляет действующий президент» в расчёт приниматься не будут, ведь 6 июня 2014 года, за день до своей инаугурации, Пётр Порошенко в статусе избранного президента принимал участие в саммите куда более высокого уровня — встрече свыше 30 мировых лидеров высшего ранга в Нормандии на мероприятии в честь 70-летия высадки союзников. Несмотря на отсутствие формальных полномочий, Порошенко тогда провёл встречу с президентом РФ Владимиром Путиным, канцлером ФРГ Ангелой Меркель и президентом Франции Франсуа Олландом, которая и положила начало «нормандскому формату» переговоров по урегулированию конфликта в Донбассе.

Да и в понедельник-вторник в Брюсселе Пётр Порошенко, несмотря на эпически проигранные выборы, чувствовал себя победителем и всячески демонстрировал, что никуда уходить не собирается: он встретился с генсеком НАТО Столтенбергом, президентом Европейского Совета Туском и главой Еврокомиссии Юнкером, наградив последних орденами Ярослава Мудрого I степени, а на официальном приёме по случаю юбилея «Восточного партнёрства» (ВП) сидел рядом с Юнкером, который не скрывал своей радости от общения с уходящим президентом Украины.

Над своим преемником Порошенко публично издевался, заявив 13 мая: «Сегодня мяч находится на поле парламента. Я заинтересован в том, чтобы парламент быстрее определился с датой инаугурации. И с моей стороны будет только поддержка по скорейшему вступлению господина Зеленского в должность». О том, что парламент пока полностью подконтролен ему и его политическим партнёрам, Пётр Алексеевич скромно умолчал. А 14 мая на конференции высокого уровня для лидеров стран ВП уходящий гарант посоветовал Зеленскому «просто идти дорогой президента Порошенко».

При этом отсутствие в Брюсселе избранного 73% голосов Владимира Зеленского никак не прокомментировали руководители Европейского Союза (8 мая государственное агентство «Укринформ» привело лишь высказывание неназванного «высокопоставленного представителя ЕС» о том, что, «поскольку инаугурация избранного президента еще не состоялась, мы ожидаем, что Украина будет представлена действующим руководством»). О президенте-электе публично вспомнил только член Еврокомиссии по вопросам расширения и политики добрососедства Йоханнес Хан, который встречался с Зеленским в Киеве 7 мая и тогда же предложил ему первый визит осуществить именно в Брюссель.

В понедельник перед встречей глав МИД стран-членов ЕС с коллегами из стран ВП Хан отметил, что новый президент Украины избран в знак протеста против истеблишмента, который пока остаётся у власти в стране (что примечательно, эти его слова не были процитированы украинскими СМИ). Главными же задачами Зеленского в 2019-2020 годах еврокомиссар назвал выплату государственных долгов Украины, объем которых превышает 30% годового бюджета страны, а также решение проблемы контракта с Россией на транзит газа в Европу. Никаких абстракций насчёт того, что «избиратели дали новому главе государства мандат на борьбу с коррупцией и деолигархизацию», о чём писал Хан 7 мая, уже не было — только конкретные проблемы, затрагивающие интересы Европы (как кредитора Украины и потребителя проходящего через её территорию газа).

Однако если в руководстве ЕС действительно хотят помочь новому президенту Украины справиться с серьёзнейшими вызовами, которые стоят перед ним и страной (а после встречи с Зеленским тот же Хан говорил о «полной поддержке со стороны Евросоюза проведения всех реформ, которые приносят пользу гражданам Украины»), то возникает вопрос: почему Брюссель символически плюёт Зеленскому в лицо, да ещё и поддерживает его возможного соперника на грядущих парламентских выборах?

Ведь формат мероприятий в Брюсселе позволял без проблем пригласить на них избранного президента Украины: к примеру торжественный ужин, который Дональд Туск дал 13 мая в честь лидеров стран «Восточного партнерства», прошёл с участием руководителей европейских институтов и влиятельных европейских политиков, в том числе отставных (в частности, бывших глав МИД Польши и Швеции Радослава Сикорского и Карла Бильдта, главных инициаторов ВП). А 14 мая в конференции высокого уровня по перспективам развития «Восточного партнерства», которая прошла под председательством главы Еврокомиссии Юнкера, приняли участие не только руководители государств и правительств стран-партнеров, но и европейские министры иностранных дел, представители бизнеса, общественности и СМИ.

Да и в целом отношение уходящей команды брюссельских топ-чиновников к юбилею ВП было весьма неформальным. К примеру, Йоханнес Хан, комментируя провал попыток принять совместное заявление по результатам заседания совета глав МИД, рекомендовал не уделять этому особого внимания. «Скажу честно, я бы посоветовал своим коллегам, главам государств, насладиться 10-летием, праздновать», — заявил еврокомиссар. А на громкий ультиматум главы МИД Украины Климкина — мол, мы откажемся выполнять Минские соглашения, если Россию вернут в ПАСЕ, — в Брюсселе вообще никак не отреагировали.

Примечательно, что европейские СМИ и политические аналитики также не обратили внимания на отсутствие Зеленского и его команды на мероприятиях в Брюсселе. Исходя из своего опыта, могу предположить, что подобный подход лидеров ЕС к новому президенту Украины не связан с ним лично и его окружением. Скорее всего, учитывая негативный опыт первоначально восторженного отношения к Петру Порошенко, в ЕС сразу указывают Зеленскому на его место в системе европейских приоритетов. Хотя не исключена и конспирологическая версия: к примеру, в среде международных организаций ещё с минувшего года ходили слухи о том, что Порошенко поклялся Ангеле Меркель в случае своего переизбрания допустить в Донбасс миротворческую миссию ООН на согласованных между Берлином и Москвой условиях.

Кстати, об урегулировании конфликта на Востоке Украины Зеленский сможет поговорить с западными лидерами уже 6 июня 2019 года во французском городе Кольвиль-сюр-Мер, где состоятся торжества по случаю 75-й годовщины высадки союзников, — если его туда, конечно, пригласят. И я не удивлюсь, если среди гостей на мероприятиях в Нормандии опять окажется всё тот же Пётр Порошенко. Ведь как его визит в Брюссель 13-14 мая, так и визиты в Берлин и Париж между первым и вторым туром выборов показывают, что он вошёл в своеобразную «европейскую номенклатуру» высшего уровня.

Если Вашингтон неоднократно демонстрировал неудовольствие деятельностью Порошенко (и дело не только во вмешательстве в выборы, но и в невыполненных обещаниях по приватизации энергетики и земли в пользу американских компаний), то в Брюсселе уходящим украинским президентом вполне довольны: подписав кабальное Соглашение об ассоциации с ЕС, он создал предпосылки для захвата украинского рынка в первую очередь европейскими компаниями. Кстати, для некоторых украинских компаний — например, принадлежащего Порошенко холдинга «Рошен» и «Мироновского хлебопродукта» его соратника-олигарха Косюка — ассоциация с ЕС оказалась «дорогой с двусторонним движением», и позволила неплохо заработать на европейских рынках.

Конечно, в Брюсселе не очень любят, когда политики занимаются ещё и бизнесом, однако что не позволено Берлускони, то вполне могут разрешить Порошенко, поверив заявлениям о том, что весь его бизнес находится в управлении «слепого траста» Ротшильдов. Не зря ведь во время выступления 14 мая Пётр Алексеевич подчёркивал, что именно он, как глава МИД Украины, стоял в 2009-м у истоков «Восточного партнёрства», вместе с Бильдом и Сикорским. Да и базовое образование у Порошенко вполне соответствующее — международные экономические отношения. Поэтому весьма вероятно, что уходящий президент Украины действительно не будет лично участвовать в предстоящей парламентской кампании, а в качестве защиты от возможного уголовного преследования использует свою работу на высоком посту в европейских структурах. Кстати, с этого места Порошенко сможет плевать в лицо Владимиру Зеленскому куда эффективнее, чем из кресла лидера небольшой фракции Верховной Рады.