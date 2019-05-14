Украинские военные корабли вошли в территориальные воды России

Осенью прошлого года украинские корабли подходили на полторы мили к российскому порту в Азовском море, но российские спецслужбы оказались к этому не готовы, заявили на Украине . Там отметили, что после этого российские пограничники перестали досматривать украинские суда. В то время, о котором идет речь, Россия и Украина постоянно спорили о системе судоходства в этой акватории. В тот период украинские корабли также незаконно вторглись в территориальные воды России.

Бывший командующий операцией Объединенных сил (ООС) в Донбассе Сергей Наев рассказал украинскому телеканалу ТСН, что в октябре прошлого года корабли ВМС Украины подходили на полторы мили к российскому порту в Азовском море. По его словам, это произошло рядом с Ейском.

Наев утверждает, что украинцы создали условия, не позволявшие российским кораблям подойти ближе определенной линии.

По его словам, Россия не сообщила об этом случае, поскольку ее флот оказался не готов к такой ситуации и «позорно отреагировал» на нее. При этом, к какому именно порту подходили украинские моряки, военачальник не пояснил.

Он сообщил, что Киев принял меры по поддержке украинских судов с воздуха, после чего российская пограничная служба перестала пытаться досматривать корабли ВМС Украины. Наев убежден: российская ФСБ не досматривает украинские суда, поскольку армия Украины делать им это «не дает».

«Вызывались корабли пограничной службы, принимались другие военные меры, и вражеские корабли отходили от наших судов. Было два случая, когда они пытались досмотреть украинские суда, но после того попытки прекратились. С начала ООС (30 апреля 2018 года. — «Газета.Ru») не было ни одного досмотра украинского судна. Ни один ФСБшник на борт украинского корабля не зашел», — подчеркнул украинский военный.

Генерал-лейтенант Наев руководил ООС Украины в Донбассе с начала ее создания. В мае текущего года стало известно, что президент Украины Петр Порошенко назначил новым командующим ООС генерал-лейтенанта Александра Сырского.

В последние годы конфронтация России и Украины в Азовском море регулярно усиливается. В соответствии с ратифицированным в 2004 году Договором между обеими странами о сотрудничестве в использовании этой акватории и Керченского пролива, море является внутренними водами России и Украины. В 2012 году Москва и Киев подписали соглашение о мерах по обеспечению безопасности мореплавания в этих акваториях.

Ситуация с судоходством в Азовском море существенно обострилась в марте прошлого года после задержания украинской стороной крымского корабля «Норд» с десятью россиянами на борту. Киев заявил, что капитану судна грозит до пяти лет лишения свободы за «незаконное посещение» Крыма «с целью причинения вреда государственным интересам». Более того, арестованный корабль украинская сторона пыталась продать на аукционе.

Москва назвала действия Украины «морским терроризмом» и в ответ усилила пограничные досмотры в своей части Азовского моря.

Как объяснили в крымском погрануправлении ФСБ, проверки проводятся в соответствии с международным морским правом. К тому же, даже в украинском МИДе признали, что российские пограничники не нарушают протоколы во время осмотра.

Полгода спустя и без того напряженная ситуация едва не переросла в настоящий конфликт. 25 ноября ФСБ сообщила, что три корабля украинских ВМС — «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» — незаконно пересекли российскую границу и вошли в Керченский пролив. Их экипажи игнорировали законные обращения российских пограничников с требованием остановиться. Как отмечают спецслужбы, суда также совершали в этой акватории опасное маневрирование. Причем воды, о которых идет речь, являлись российскими еще до перехода Крымского полуострова под юрисдикцию России.

Попытку остановить вторгшиеся суда мирным путем осуществить не удалось, поэтому российским пограничникам пришлось применить оружие, в результате чего были ранены три украинских моряка. Им сразу же оказали необходимую помощь.

По факту незаконного пересечения госграницы РФ Следственный комитет возбудил уголовное дело. Украинские суда были задержаны вместе с экипажами.

Через два дня после инцидента крымский суд отправил под арест 24 украинских моряков. Им вменили в вину незаконное пересечение российской границы.

Киев возложил ответственность за случившееся на российскую сторону, поскольку, как утверждают на Украине, она «применила силу в отношении кораблей» ВМСУ.

При этом Россия восприняла эту ситуацию как провокацию Киева. Президент России Владимир Путин назвал настоящей причиной инцидента гонку за пост главы Украины.

Международные разбирательства по этому делу пока не окончены. Украинские моряки содержатся под арестом в России, а украинская сторона уже обратилась в Международный трибунал ООН по морскому праву. 10 мая по этому запросу состоялось заседание, на которое представители России не явились. На это указала пресс-секретарь МИД Украины Екатерина Зеленко в сообщении, опубликованном в твиттере украинского ведомства. Она подчеркнула, что РФ не освобождается от выполнения решения суда в связи с отсутствием ее представителя на публичных слушаниях.

В России же заявленные притязания Украины на Керченский пролив назвали неуместными.