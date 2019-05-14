«Множество вопросов без ответов»: Украину обвинили в гибели МН17

Нидерланды и Австралия обвинили Россию виновной в гибели самолета МН17 в небе над Донбассом, однако не предъявили никаких претензий к Киеву. Об этом пишет немецкий журналист Флориан Рётцер в статье для издания «Хайзе». Текст статьи приводит «ИноСМИ».

Малайзии и Автор напоминает, что Совместная следственная группа (Joint Investigation Team — JIT), в состав которой входили представители Нидерландов, Австралии, Бельгии Украины , заявили, что сбившая малазийский «Боинг» ракета «Бук» принадлежала российской 53-й бригаде из Курска и была ввезена на территорию Украины, а затем вывезена обратно.

Журналист пишет, что после доклада JIT «по-прежнему оставалось множество вопросов без ответов», однако правительства Нидерландов и Австралии поспешили обвинить Россию. Украине не позволили присоединиться к обвинениям «из тактических соображений».

«Примечательно, что к инициативе не присоединились ни Малайзия, ни Бельгия», — отмечает автор.

В марте 2019 года Нидерланды и Малайзия сделали совместное заявление, в котором сообщили о продолжении расследования. Рётцер отмечает, что на этот раз о России не было сказано ничего.

Автор уверен, что члены JIT не надеются на продвижение расследования. По его словам, они рассчитывают, что Москва хотя бы частично признает вину и выплатит компенсации членам семей жертв трагедии.

«Впрочем, нет сомнений в том, что Россия не поддержит уголовное расследование и не предъявит доказательств причастности ее военных к катастрофе», — пишет Рётцер.

Москва уже заявляла о готовности к переговорам с условием отказа от ультиматумов и безосновательных обвинений в свой адрес.

При этом автор удивлен, что никто не критикует Украину из-за того, что она не только трезво не оценила угрозы для гражданских самолетов, но и задействовала вооруженные силы, а затем и ВВС против «мятежных украинцев, организовавших движение против Майдана, из-за чего конфликт, собственно, и обострился».

Малазийский Boeing-777, следовавший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH-17, был сбит в небе над Донецкой областью летом 2014 года. Погибли 298 человек.