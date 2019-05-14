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За орден Ярослава Мудрого: председатель ЕК похлопал Порошенко по затылку 

Рамблер + ещё 3 14 мая 2019
Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер похлопал Петра Порошенко по затылку в качестве благодарности за орден Ярослава Мудрого, полученный из рук президента Украины.
Порошенко вручил председателю Еврокомиссии высшую государственную награду для иностранных граждан за «личный вклад в развитие сотрудничества между Украиной и ЕС». Церемония награждения транслировалась видео-службой Еврокомиссии.
Как отмечает РИА «Новости», Жан-Клод Юнкер известен своим чувством юмора и некоторой фривольностью в поведении.
Так, в декабре 2018 года Юнкер в ходе встречи лидеров Евросоюза он потрепал по затылку заместителя шефа протокола Еврокомиссии Перниллу Сйолин. Ранее он проделал то же движение с бывшим премьер-министром Бельгии Ги Верхофстадтом.
Украина , Видео , В мире , Жан-Клод Юнкер , Петр Порошенко , ЕС , Еврокомиссия , РИА Новости
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