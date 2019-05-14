За орден Ярослава Мудрого: председатель ЕК похлопал Порошенко по затылку

Порошенко вручил председателю Еврокомиссии высшую государственную награду для иностранных граждан за «личный вклад в развитие сотрудничества между Украиной и ЕС ». Церемония награждения транслировалась видео-службой Еврокомиссии.

Как отмечает РИА «Новости», Жан-Клод Юнкер известен своим чувством юмора и некоторой фривольностью в поведении.

Так, в декабре 2018 года Юнкер в ходе встречи лидеров Евросоюза он потрепал по затылку заместителя шефа протокола Еврокомиссии Перниллу Сйолин. Ранее он проделал то же движение с бывшим премьер-министром Бельгии Ги Верхофстадтом.