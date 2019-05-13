На выставке в Киеве подняли нацистский флаг

Во время выставки ретро-автомобилей на территории киевского аэропорта Жуляны был замечен нацистский флаг.

Видео с развевающемся на фоне техники флагом разместил в своем Livejournal блогер Varjag2007.

«Как не трудно заметить, ни полиции, ни «активистов», следящих за выполнением законов, не наблюдается. Они появляются, только когда надо избивать ветеранов и маленьких девочек в пилотках солдат-победителей нацизма, запугивать людей и разрушать памятники, а свастика — это норма для современной Украины», — написал он в комментарии к публикации.

Ранее во Львове гости пришли на свадьбу в нацистской военной форме.