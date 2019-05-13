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На выставке в Киеве подняли нацистский флаг 

Деловая газета «Взгляд» 31 минуту назад
Фото: РИА Новости
Во время выставки ретро-автомобилей на территории киевского аэропорта Жуляны был замечен нацистский флаг.
Видео с развевающемся на фоне техники флагом разместил в своем Livejournal блогер Varjag2007.
«Как не трудно заметить, ни полиции, ни «активистов», следящих за выполнением законов, не наблюдается. Они появляются, только когда надо избивать ветеранов и маленьких девочек в пилотках солдат-победителей нацизма, запугивать людей и разрушать памятники, а свастика — это норма для современной Украины», — написал он в комментарии к публикации.
Ранее во Львове гости пришли на свадьбу в нацистской военной форме.
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