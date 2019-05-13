Европа озвучила ЗЕ вызовы для ЗЕ президента

Поздравления закончились — теперь каждый норовит предупредить Владимира Зеленского о том ужасном, что его ожидает на посту президента незалежной. Подсчет "ужастиков" произвели и в Европе.

Вызовы на стадионные дебаты и даже дуэль (пусть и на анализах) — это ничто на фоне тех вызовов, перед которыми новоизбранный президент Украины вот-вот окажется один на один. Как сказал еврокомиссар по вопросам расширения и политики соседства Йоханнес Хан, Владимир Зеленский "столкнется в ближайшие недели и месяцы с двумя основными вызовами". Всего с двумя, но такими, что бег наперегонки к президентскому креслу покажется сладким сном на пляжном лежаке.

Главное и срочное: это непомерно выросший госдолг Украины — и внутренний, и особенно внешний, о чем напомнил еврокомиссар и дал подсказку:

"Нужно найти решение для погашения немалой задолженности, люди должны быть сфокусированы на этом".

Причем "сфокусироваться", видимо, надо немедленно, так как пики выплат приходятся на два месяца, и первый месяц ‒ это май.

Вторым по важности вызовом для президента Зеленского Йоханнес Хан назвал уже скорое "истечение газового контракта с РФ". Может быть, этот второй вопрос и не срочный, то такой же неприятный, как первый. Потому что тоже связан не с приобретениями, а с потерями в случае его нерешения. Жалоба в Еврокомиссию на строительство "Северного потока-2", разумеется, "решением" не считается.

При таких проблемных перспективах, кажется, сто раз подумаешь, а стоит ли так уж настаивать на скорейшей инаугурации, а не походить ли еще недельку-другую "холостяком", в смысле человеком, не обремененным "семейными" обязательствами, особенно когда твоя "семья" теперь — это весь украинский народ?

Однако Владимир Зеленский спешит, рвется в бой, не страшится принести президентскую клятву даже в "гнилое воскресенье". И с одной проблемой он уже нос к носу столкнулся — с тем, что никак не может вытолкнуться его предшественник, который лихорадочно и без устали что-то там переставляет на шахматной доске украинской политики. И это только начало по-настоящему большой толкотни.