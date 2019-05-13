Евросоюз назвал главную задачу Зеленского

Главной задачей избранного президента Украины Владимира Зеленского в 2019-2020 годах станет выплата огромных долгов Украины. Такое заявление сделал еврокомиссар по расширению Йоханнес Хан, передает ТАСС.

«В эти годы страна должна будет погасить задолженность, превышающую 30 процентов годового бюджета», — заявил чиновник.

Он отметил, что это не простая проблема и люди должны сфокусироваться на этой проблеме. Второй проблемой Хан выделил истечение срока контракта на поставку российского газа. Он действует до конца 2019 года.

Ранее в мае сообщалось, что соотношение госдолга Украины к ее ВВП снизилось до 59 процентов по итогам первого квартала 2019 года