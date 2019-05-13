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В Киеве назвали сроки захвата Донбасса 

Национальная Служба Новостей 59 минут назад
На захват Донбасса украинской армии потребуется меньше суток, заявил бывший командующий операцией объединенных сил Украины Сергей Наев в эфире телеканала «1+1».
По его словам, главное в случае военного сценария — «очень быстрое действие, чтобы дойти до украинской границы и там закрепиться», сообщает Ura.ru.
Сергей Наев добавил, что затем на «освобождённой территории» Национальная гвардия и Национальная полиция должны начать специальные мероприятия, передаёт RT.
Ранее экс-спикер парламента Новороссии Олег Царёв объяснил в эфире НСН, почему не стоит принимать всерьез заявления о возвращении Донбасса Украиной.
Напомним, что вооруженный конфликт на юго-востоке Украины продолжается с весны 2014 года. По данным ООН его жертвами уже стали более 10 тысяч мирных граждан.
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Украина , Видео , В мире , Конфликты , Олег Царев , ООН , РИА Ura.ru
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