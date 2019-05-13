В Киеве назвали сроки захвата Донбасса

На захват Донбасса украинской армии потребуется меньше суток, заявил бывший командующий операцией объединенных сил Украины Сергей Наев в эфире телеканала «1+1».

По его словам, главное в случае военного сценария — «очень быстрое действие, чтобы дойти до украинской границы и там закрепиться», сообщает Ura.ru.

Сергей Наев добавил, что затем на «освобождённой территории» Национальная гвардия и Национальная полиция должны начать специальные мероприятия, передаёт RT.

Ранее экс-спикер парламента Новороссии Олег Царёв объяснил в эфире НСН, почему не стоит принимать всерьез заявления о возвращении Донбасса Украиной.