На Порошенко завели уголовное дело на Украине

Генпрокуратура Украины открыла уголовное дело по факту давления действующего президента Украины Петра Порошенко на судей, которые отменили национализацию Приватбанка, сообщила пресс-служба Окружного административного суда Киева.

Отмечается, что факт вмешательства в дело Приватбанка был зафиксирован во время заседания Совета национальной безопасности и обороны, которое прошло 18 апреля 2019 года, передает ТАСС.

Как уточнили в суде, дело было возбуждено по статье «Вмешательство в деятельность судебных органов» УК Украины.

Ранее судьи Окружного административного суда Киева, отменившие национализацию «Приватбанка», обвинили власти (в том числе и Порошенко) во вмешательстве и давлении и попросили возбудить дело.