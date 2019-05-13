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На Порошенко завели уголовное дело на Украине 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 13 1 час назад
Фото: globallookpress.com
Генпрокуратура Украины открыла уголовное дело по факту давления действующего президента Украины Петра Порошенко на судей, которые отменили национализацию Приватбанка, сообщила пресс-служба Окружного административного суда Киева.
Отмечается, что факт вмешательства в дело Приватбанка был зафиксирован во время заседания Совета национальной безопасности и обороны, которое прошло 18 апреля 2019 года, передает ТАСС.
Как уточнили в суде, дело было возбуждено по статье «Вмешательство в деятельность судебных органов» УК Украины.
Ранее судьи Окружного административного суда Киева, отменившие национализацию «Приватбанка», обвинили власти (в том числе и Порошенко) во вмешательстве и давлении и попросили возбудить дело.
Напомним, в 2015 году после конфликта с Петром Порошенко украинский бизнесмен Игорь Коломойский был отправлен в отставку с поста главы администрации Днепропетровской области, а в следующем году власти национализировали принадлежавший ему «Приватбанк».
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Украина , В мире , Игорь Коломойский , Петр Порошенко , ИТАР-ТАСС
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