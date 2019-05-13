Савченко призвала провести инаугурацию Зеленского не позднее 20 мая

В ходе заседания согласительного совета глав фракций и комитетов Верховной рады она заявила, что, по её мнению, в настоящее время первоочередным является вопрос «легитимности» украинского президента.

«Я считаю, что в первую очередь необходимо рассмотреть вопрос про инаугурацию 19, максимум 20 мая», — приводит её слова РИА Новости.

Ранее в партии «Батькивщина» выступили за проведение инаугурации Зеленского 19 мая.