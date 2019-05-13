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Савченко призвала провести инаугурацию Зеленского не позднее 20 мая 

RT на русском + ещё 31 3 часа назад
Фото: Reuters
Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко заявила, что инаугурацию новоизбранного президента страны Владимира Зеленского необходимо провести 19 или 20 мая.
В ходе заседания согласительного совета глав фракций и комитетов Верховной рады она заявила, что, по её мнению, в настоящее время первоочередным является вопрос «легитимности» украинского президента.
«Я считаю, что в первую очередь необходимо рассмотреть вопрос про инаугурацию 19, максимум 20 мая», — приводит её слова РИА Новости.
Ранее в партии «Батькивщина» выступили за проведение инаугурации Зеленского 19 мая.
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Украина , В мире , Выборы на Украине , Владимир Зеленский , Надежда Савченко , Верховная Рада , РИА Новости
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