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Рассекречены документы об убийстве Петлюры 

ТК «Звезда» + ещё 9 1 час назад
Фото: РИА Новости
На Украине по случаю 100-летия образования УНР рассекретили документы о деятельности республики.
Около 350 архивных документов о деятельности Украинской народной республики рассекретил госархив Службы внешней разведки Украины по случаю 100-летия образования УНР. В обнародованной информации также содержатся сведения об одном из лидеров украинского националистического движения Симоне Петлюре.
В сообщении СВР говорится, что данные документы «открывают новые страницы украинской национально-освободительной борьбы». Теперь все желающие смогут увидеть «оригиналы и копии документов УНР, дипломатические бумаги, приказы, резолюции, обращения, уставы, письма, фотографии и многое другое».
«Особенно интересны материалы, касающиеся убийства Симона Петлюры», — отмечают в Службе внешней разведки Украины.
Лидер украинских националистов Симон Петлюра участвовал в событиях на Украине в период с 1917 по 1921 годы. Стараясь сохранить власть в УНР, он поочередно сговаривался с белогвардейцами, большевиками и иностранными государствами, а именно Германией, Польшей, Румынией, Францией, Англией. При Петлюре на Украине получили широкое распространение массовые еврейские погромы и жестокие расправы с несогласными.
После того, как Красная Армия освободила территорию Украины, Петлюра был вынужден бежать за границу. Однако в мае 1926 года в Париже его убил анархист Шолом Шварцбард. Это убийство стало местью за еврейские погромы в УНР.
Стоит отметить, что судьи приняли во внимание мотивы поступка Шварцбарда и оправдали его.
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