Советник Зеленского пообещал продолжение курса на «войну с Россией»

Украина будет держать курс на вступление НАТО и "на отношение к войне с Россией ", заявил советник новоизбранного президента страны Владимира Зеленского по вопросам обороны Иван Апаршин в эфире "Громадского телевидения".

"Мы не меняем курс касательно вступления Украины в НАТО. Но мы не обсуждали сроки. Мы не меняем курс касательно отношения к войне с Российской Федерацией, это же война", — заявил Апаршин.

Он добавил, что политика нового президента будет направлена на искоренение коррупции в оборонной сфере, на создание современной системы территориальной обороны, а также на то, чтобы армия была профессиональной и усиленной постоянно действующим резервом.

Отношения Москвы и Киева ухудшились в связи с внутриукраинским конфликтом в Донбассе. Власти Украины неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела страны.

В январе 2015 года Рада приняла заявление, в котором Россия называется "страной-агрессором". Москва обвинения Киева отрицает и называет неприемлемыми. Она не раз подчеркивала, что не является стороной конфликта на юго-востоке Украины и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.