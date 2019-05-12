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Советник Зеленского пообещал продолжение курса на «войну с Россией» 

Р-Спорт + ещё 5 1 час назад
Фото: Facebook
Украина будет держать курс на вступление НАТО и "на отношение к войне с Россией", заявил советник новоизбранного президента страны Владимира Зеленского по вопросам обороны Иван Апаршин в эфире "Громадского телевидения".
"Мы не меняем курс касательно вступления Украины в НАТО. Но мы не обсуждали сроки. Мы не меняем курс касательно отношения к войне с Российской Федерацией, это же война", — заявил Апаршин.
Он добавил, что политика нового президента будет направлена на искоренение коррупции в оборонной сфере, на создание современной системы территориальной обороны, а также на то, чтобы армия была профессиональной и усиленной постоянно действующим резервом.
Отношения Москвы и Киева ухудшились в связи с внутриукраинским конфликтом в Донбассе. Власти Украины неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела страны.
В январе 2015 года Рада приняла заявление, в котором Россия называется "страной-агрессором". Москва обвинения Киева отрицает и называет неприемлемыми. Она не раз подчеркивала, что не является стороной конфликта на юго-востоке Украины и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.
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Комментарии
Украина , Армия , В мире , Владимир Зеленский , НАТО
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