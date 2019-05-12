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Украинские военные отказались воевать и убили командира, заявили в ДНР 

Р-Спорт + ещё 3 1 час назад
Украинские военнослужащие в Донбассе отказались идти на боевую операцию в составе диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) на территорию ДНР и застрелили своего командира, который угрозами пытался заставить их выполнить приказ. Об этом заявил официальный представитель оперативного командования ДНР Даниил Безсонов.
По его словам, командир 35-1 бригады ВСУ Николай Палас, пытаясь реабилитироваться в глазах высшего командования, отдал приказ офицеру 88-го батальона бригады капитану Голику возглавить диверсионно-разведывательную группу и осуществить боевую вылазку на территорию ДНР.
"Подчиненные Голика отказались выполнять приказ, мотивируя это результатом прошлой провальной вылазки ДРГ и потерей личного состава. Голик решил призвать подчиненных к совести, потом перешёл к угрозам военным трибуналом и тюремным заключением. В ходе словесной перепалки один военнослужащий из автомата выстрелил в своего командира", — сообщил Безсонов.
Кроме того, командир бригады Палас после инцидента отдал представить смерть капитана Голика как боевую потерю в результаты обстрелов со стороны ДНР. Таким образом, он надеется не предавать огласке произошедшее и избежать уголовной ответственности, подчеркнул представитель командования ДНР.
В ДНР не раз отмечали, что морально-психологическое состояние силовиков ухудшается. Служащие ВСУ мародерствуют и устраивают пьяные разборки, участились случаи неуставных взаимоотношений, которые приводят к дезертирству и самоубийствам.
В апреле 2014 года Киев начал военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, заявивших о независимости после госпереворота на Украине. Переговоры по ситуации в Донбассе проходят на встречах контактной группы в Минске. С сентября 2014-го ее участники приняли три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако перестрелки и столкновения между сторонами до сих пор продолжаются.
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Комментарии314
Украина , Армия , Видео , В мире , Другое , Конфликты
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