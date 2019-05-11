Зеленский пересмотрит «одиозные решения» Порошенко

"Наша команда Зеленского отслеживает все назначения. Одиозные решения [Петра Порошенко] пересмотрим. Надо понимать, что люди, назначенные уходящей администрацией в последние недели работы, априори получают меньше доверия общества — как они будут работать? Это называется — "доживать по-новому", — сказал Данилюк в опубликованном в субботу интервью изданию "Лига.нет".

Он сообщил, что команда новоизбранного президента сотрудничает с общественными организациями, например, с Центром противодействия коррупции.

"Мы планируем перезапустить набор и аттестацию судей. Волюнтаристское назначение судей Верховного Суда, уходящим президентом в последние дни своей каденции, добропорядочность которых вызывала вопросы. Судьи Верховного суда, которые были признаны недобропорядочными, это недопустимо. Расчет таков, что новый президент будет занят другими вопросами, не до этого", — сказал Данилюк.

Перед уходом с поста Порошенко осуществил кадровую ротацию ряда важных должностных лиц, в частности, уволил командующего Национальной гвардией Украины Юрия Аллерова, заменив его Николаем Баланом. Кроме того, на днях президент назначил командующим силовой операцией в Донбассе Александра Сырского, который сменил Сергея Наева.