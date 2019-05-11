Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Зеленский пересмотрит «одиозные решения» Порошенко 

ТАСС 46 минут назад
Фото: globallookpress.com
Избранный президент Украины Владимир Зеленский после вступления в должность пересмотрит "одиозные решения" действующего главы государства Петра Порошенко. Об этом сообщил советник Зеленского, экс-министр финансов Александр Данилюк.
"Наша команда Зеленского отслеживает все назначения. Одиозные решения [Петра Порошенко] пересмотрим. Надо понимать, что люди, назначенные уходящей администрацией в последние недели работы, априори получают меньше доверия общества — как они будут работать? Это называется — "доживать по-новому", — сказал Данилюк в опубликованном в субботу интервью изданию "Лига.нет".
Он сообщил, что команда новоизбранного президента сотрудничает с общественными организациями, например, с Центром противодействия коррупции.
"Мы планируем перезапустить набор и аттестацию судей. Волюнтаристское назначение судей Верховного Суда, уходящим президентом в последние дни своей каденции, добропорядочность которых вызывала вопросы. Судьи Верховного суда, которые были признаны недобропорядочными, это недопустимо. Расчет таков, что новый президент будет занят другими вопросами, не до этого", — сказал Данилюк.
Перед уходом с поста Порошенко осуществил кадровую ротацию ряда важных должностных лиц, в частности, уволил командующего Национальной гвардией Украины Юрия Аллерова, заменив его Николаем Баланом. Кроме того, на днях президент назначил командующим силовой операцией в Донбассе Александра Сырского, который сменил Сергея Наева.
Президент также ввел экс-главу Нацсовета по телевидению и радиовещанию Юрия Артеменко в состав Нацкомиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере связи и информатизации.
ТАСС: последние новости
Порошенко заявил, что примет любое решение Рады о дате инаугурации Зеленского Порошенко призвал Меркель ужесточить санкции против России Коломойский заявил, что вернется на Украину и не будет мстить Порошенко
Комментарии
Украина , В мире , Петр Порошенко , Владимир Зеленский , Юрий Артеменко
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Отменить все решения Порошенко»: в Москве ответили Киеву23
«Зеленский окружен врагами США»49
Турция высказалась об отказе от российских С-40097
По расписанию: Энергетики готовят новшества для россиян259
«Каждый умирает в одиночку»: Познер сделал заявление3
Видео
«Отменить все решения Порошенко»: в Москве ответили Киеву
Политика В мире
«Не на ту нападаете»: Певица о танце на шесте в День Победы
Шоу-бизнес
«Зеленский окружен врагами США»
В мире США
«Cпустило колеса»: самолет с россиянами вернули в аэропорт
Происшествия
Убийство?: почему дочери Доренко обратились в полицию
Общество Статьи
«Я убью каждого из вас»: ЧП на борту попало на видео
Происшествия Катастрофы
«Доренко был негодяем и настаивал на этом»
Общество
Зеленский ждет тайных гостей из США
В мире США
Невзоров оскорбил Соловьева в эпитафии Доренко
Общество
Задействованы истребители: украинский Ан-12 принудительно посадили
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение